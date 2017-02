Chrudimský navrátilec Max skolil futsalovou Spartu hattrickem

Mýto selhalo v Třinci a zahrává si s postupem Černou vlajku ještě není potřeba věšet, ovšem tyto body by futsalistům Vysokého Mýta mohly škaredě chybět. Nejzbach nezvládl mač v Třinci a místo posunu tabulkou výše se musí ohlížet čím dál více za sebe. Třinečtí slavili po výsledku 3:2 první výhru od konce září. Před zápasem přitom gólman Gerčák apeloval, že jeho spoluhráči musí vstřelit první gól, což se taky Habrmanovi povedlo z první útočné akce hostů už po 22 sekundách. „I když jsme se dostali v první minutě do vedení, tak jsme Třinci první poločas darovali, protože jsme domácí posadili do sedla našimi chybami. Pustili jsme je dvakrát do brejku a ti vedli o přestávce 3:1,“ popsal kouč Mýta Roman Páral. Stejně jako předtím doma proti Spartě, tak i v pátek na východním cípu republiky muselo Mýto po pauze zabrat. A brzy se dočkalo snížení, když se po rohu trefil ve 23. minutě Vácha. Jenže ve zbývajících 17 minutách hosté své šance na vyrovnání jen zahazovali. „Ve druhém poločase jsme hrábli, začali jsme domácí tlačit, ale bohužel jsme neproměnili asi deset brankových příležitostí, proto je výsledek, jaký je,“ smutnil Páral.