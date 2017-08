Čeští futsalisté se chystají na baráž o ME, poprvé chtějí porazit Srbsko

„Srbové mají dnešní generaci opravdu excelentní. To, že hráli semifinále mistrovství Evropy před půl rokem, mluví za vše. Jejich tým je velice silný, mají ho nabitý legionáři po celé Evropě,“ řekl Neumann na tiskové konferenci.

Češi dosud hráli se Srbskem šestkrát, čtyřikrát prohráli a dvakrát remizovali. „My určitě do toho nejdeme jako favorit, ale s pokorou. Budeme věřit ve vlastní schopnosti. Necítíme se jako předem poražení a chceme postoupit,“ prohlásil kouč.

Úvodní zápas se hraje 12. září v Chomutově, odveta na soupeřově palubovce o čtrnáct dnů později. „Termín na začátku září, kdy začínají ligy ve všech koutech světa, je nešťastný. Bude to trošku syrové, ale my jsme na tom stejně jako Srbové,“ konstatoval Neumann.

Věří však, že by termín nakonec mohl víc vyhovovat českému mužstvu. „V průběhu sezony by se s nimi hrálo velice těžce, takhle by se jazýček vah mohl trošku posunout k nám. Ale těžko říct, všichni hráči jsou po letních přípravách a bude to jejich první ostrý start do sezony. Uvidíme, kdo se s tím vypořádá líp,“ uvedl Neumann.

Podle něj bude první duel v Chomutově opatrnější a taktičtější. „Ani jeden tým nebude chtít udělat chybu a rozhodnout hned v prvním utkání. Myslím, že rozhodovat se bude až v Srbsku,“ uvažoval reprezentační kouč, který v odvetě čeká bouřlivou atmosféru. „Máme s tím zkušenosti teď z mistrovství Evropy v Bělehradu. Víme, že je to tam velice bouřlivé, bude tam plná hala a diváci udělají velké peklo,“ upozornil Neumann.

Evropský šampionát bude od 30. ledna do 10. února příštího roku hostit Lublaň. Češi od roku 2001 nechyběli na futsalovém Euru ani jednou.