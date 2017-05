Rivaly Vettela a Hamiltona čeká v neděli souboj na úzké trati v Monaku

A právě kvůli okruhu v ulicích Monte Carla bude víc než jindy záležet na umístění v kvalifikaci a následné strategii zastávek v boxech. Předjíždění bylo totiž v Monaku vždy obtížené a teď ho ještě víc zkomplikovaly širší a rychlejší vozy. „Předjíždění? Bez šance,“ prohlásil jezdec Haasu Romain Grosjean.

„Hodně budou rozhodovat zkušenosti. Zrovna včera jsem si projížděl trať ve Smartu, abych si ji co nejvíc zapamatoval. Ale není to snadné, když jedete v normální dopravě,“ uvedl Hamilton, který v Monaku triumfoval v roce 2008 a loni. „Máme rychlejší a širší auta, takže to bude také hodně o tom, jak vůz cítíte v prostoru. Myslím, že kontaktům s bariérami se nevyhneme,“ uvedl.

Charakteristika okruhu Monte Carlo Délka okruhu: 3,337 km.

Délka závodu: 78 kol = 260,520 km.

Počet pravých zatáček: 11

Počet levých zatáček: 8

Počet Velkých cen: 74

Nejvíce vítězství: Ayrton Senna (Braz.) 6 - McLaren 15

Nejvíce pole position: Ayrton Senna 5 - McLaren 11

Nejrychlejší kolo v závodu: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2004: 1:14,439

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2011: 1:13,556

Nejrychlejší závod: Jenson Button (Brit./Brawn GP), 2009: 1:40:44,282

Vítězové předchozích závodů: 2012 - Mark Webber (Austr./Red Bull), 2013 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2014 - Nico Rosberg, 2015 - Nico Rosberg, 2016 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes).

Právě velikost by podle expertů mohla dát výhodu Ferrari, protože má vůz s o něco menší vzdáleností předních a zadních kol než Mercedes. Tím pádem by měl v ulicích Monte Carla lépe manévrovat. „Kdyby to bylo možné a stáje mohly měnit rozvor podle specifikací okruhů, brali bychom to všemi deseti,“ řekl technický ředitel Toro Rosso James Key.

„Sice by to bylo drahé a náročné, ale i pět setinek může v kvalifikaci hodně znamenat. Delší vozy bychom brali na okruhy, jako jsou Spa nebo Silverstone, kde by se využily pro lepší brzdění a rychlé zatáčky. Kratší auta mají lepší manévrovací schopnosti a využily by se třeba v Singapuru, Maďarsku a samozřejmě v Monaku,“ dodal.

V Monaku by také do souboje o vítězství rád konečně promluvil Red Bull, protože věří, že na nejpomalejším okruhu v kalendáři by se měly smazat rychlostní rozdíly mezi jeho vozy a favorizovanými Ferrari s Mercedesem. Sebevědomí má především Daniel Ricciardo, kterého loni připravila o triumf chyba mechaniků.

„Pořád mě to mrzí,“ uvedl australský pilot a v žertu dodal, že tentokrát radši pojede bez zastávky v boxech, což však pravidla nedovolují. „Je to můj nejoblíbenější okruh, takže bez ohledu na to, jak bude vypadat náš vůz, si hodně věřím,“ prohlásil.

V první body pro trápící se McLaren věří mistr světa z roku 2009 Jenson Button, který sice po minulé sezoně ukončil kariéru, v Monaku se však představí jako náhradník za Fernanda Alonsa. Španělský pilot dal přednost slavnému americkému závodu 500 mil Indianapolis.

Vettel i Hamilton mají po pěti závodech po dvou vítězstvích, jejich nadvládu dokázal narušit pouze v Bahrajnu Valtteri Bottas z Mercedesu. V Monaku jsou tréninky na programu už ve čtvrtek, kvalifikace se jede v sobotu a závod začne v neděli ve 14 hodin.