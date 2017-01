V Mercedesu končí před novou sezonou F1 technický ředitel Lowe

Vedení stáje oznámilo, že po dohodě rozvázali smlouvu s okamžitou platností. Podle stanice Sky Sports zamíří Lowe do konkurenčního Williamsu, to ale Mercedes nijak nekomentoval.

Loweovo uvolnění může být podle médií součástí dohody, podle které Mercedes získá z Williamsu na Rosbergovo místo Valtteriho Bottase. Sedmadvacetiletý finský pilot je považován za hlavního favorita na uvolněnou pozici.

Lowe by měl podle britských médií vést technické oddělení celé skupiny Williams, do níž patří i tým F1. Okamžité zapojení do chodu stáje je ale zatím vyloučeno. U Mercedesu měl Lowe ve smlouvě klauzuli, která mu v příštím půlroce neumožňuje přijmout práci u konkurence, tým ale na jejím dodržení nemusí trvat.

Ve Williamsu by měl čtyřiapadesátiletý Lowe nahradit Pata Symondse, který na konci roku odešel. Kandidátem na místo technického ředitele v Mercedesu je James Allison, jenž v červenci opustil konkurenční Ferrari.