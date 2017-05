Mercedes před Barcelonou řešil problémy Hamiltonova vozu

Hamilton v Soči obsadil až čtvrté místo a ukončil tak sérii osmi umístění na pódiu. Trojnásobný mistr světa si navíc od začátku závodu stěžoval na přehřívání motoru a na týmového kolegu Valtteriho Bottase, který si v Rusku dojel pro první triumf v kariéře, ztratil 36 sekund.

„Od té doby jsme do poslední součástky zjišťovali, proč se nám nepodařilo dosáhnout správného výkonu,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff. „Ale nemáme kouzelný proutek, jehož mávnutím bychom problém odstranili. Je to o mravenčí práci, aby nám neunikl jediný detail,“ dodal.

Charakteristika okruhu Circuit de Catalunya v Barceloně Délka okruhu: 4,655 km

Délka závodu: 66 okruhů = 307,104 km

Počet pravých zatáček: 9

Počet levých zatáček: 7

Počet odjetých Velkých cen: 26

Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 6 - Ferrari 8 Nejvíce pole position: Michael Schumacher 7 - Ferrari 7 Nejrychlejší kolo v závodu: Giancarlo Fisichella (It./Renault), 2005: 1:15,641

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Fernando Alonso (Šp./Renault), 2006: 1:14,648

Nejrychlejší závod: Fernando Alonso (Šp./Renault), 2006: 1:26:21,759 hod.

Vítězové předchozích pěti závodů: 2012 - Pastor Maldonado (Ven./Williams), 2013 - Fernando Alonso (Šp./Ferrari), 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2016 - Max Verstappen (Niz./Red Bull).

Na vozech však pracovalo i Ferrari a zaměřilo se na aerodynamiku, zatímco Mercedes se snažil snížit váhu, která podle něj mohla za nevyrovnané výkony v úvodu sezony. „Ještě nevíme, kdo bude mít nejlepší vylepšení, ale sezona prakticky začne od znova. Uvidíme v Barceloně,“ přidal trojnásobný mistr světa a člen vedení Mercedesu Niki Lauda.

Na obhajobu loňského prvenství tak může pomýšlet i Max Verstappen, který se před rokem v Barceloně stal ve věku 18 let a 228 dnů nejmladším vítězem závodu formule 1. Jeho stáj Red Bull v dosavadním průběhu šampionátu zaostávala za Ferrari i Mercedesem, do Španělska by ale měla přijet s výrazně vylepšenými vozy.

„Nemůžu se dočkat, co všechno vylepšení přinesou. Doufám, že se přiblížíme vedoucím týmům, nebo je alespoň budeme pronásledovat. To by byl skvělý krok vpřed,“ uvedl Verstappen. „Snad nám vylepšení dají šanci reálně bojovat s Ferrari a Mercedesem,“ přidal jeho kolega Daniel Ricciardo.

Nástup Red Bullu očekává i Wolff. „O titul zatím bojují dvě stáje, ale Red Bull se do něj výhledově také zapojí,“ prohlásil. „Letos je šampionát velmi vyrovnaný. Minimální rozdíly jsou mezi jezdci i v Poháru konstruktérů, který před Ferrari vedeme o jediný bod. Bude to těsný boj až do konce sezony,“ dodal.

Podobný názor má i Vettel. „Myslím, že ve Španělsku to bude opět těsný souboj nás s Mercedesu a doufám, že se chytne i Red Bull,“ řekl německý pilot, který právě v barvách rakouské stáje získal všechny čtyři tituly mistra světa. „V zákulisí se teď o nich hodně mluví, takže je spíš otázkou kdy, než jestli se jim podaří postavit rychlé auto,“ uvedl.