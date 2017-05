Florbalisté České Lípy slaví premiérový postup do superligy

Česká Lípa se stala třetí nováčkem superligy, která se v sezoně 2017/18 rozšíří z 12 na 14 účastníků. Po úspěchu ve finále druhé nejvyšší soutěže postoupily přímo do superligy Znojmo a Ústí nad Labem.

„Jsem ráda, že po několika letech se nám podařil sen České Lípy. Kluci si to zaslouží za celý rok a za to, co pro to udělali. V tomto zápase jsme byli lepší v tom, že jsme asi více chtěli a hlavně v proměňování svých šancí,“ řekla trenérka České Lípy Lenka Bartošová webu Českého florbalu.

„Všem díky za předvedený výkon. A skvělým fanouškům, kterých dnes dorazilo opravdu požehnaně a kteří nás do superligy hnali po celou sezonu, patří obrovské díky,“ dodala Bartošová po duelu, který v Kladně navštívilo 285 diváků.