Durant touží pokořit Jamese, Thompson vystoupit ze střelecké mizérie

I přes všechny takzvané blowouts, výbuchy, však byla sledovanost znovu rekordní. A díky hvězdnému obsazení finálové série budou zřejmě čísla fanouškovské přízně i nadále skvělá.

Ve finále Golden State vs. Cleveland se potkávají držitelé posledních pěti cen pro nejužitečnějšího hráče sezony a celkem nastoupí jedenáct hráčů, co si ve své kariéře zahrálo alespoň jedno Utkání hvězd.

Oba týmy na sebe narážejí potřetí za sebou a očekává se, že stejné složení může mít finále i v následujících letech. Série by tedy neměla mít velkého favorita...

Experti se však vesměs shodují, že navrch má je parta kolem Stephena Curryho a Kevina Duranta, tedy Golden State Warriors.

„Myslím, že jsou jasnými favority. Pokud jste navíc favority proti týmu, za který hraje trio LeBron James, Kyrie Irving a Kevin Love, znamená to, že váš tým je opravdu skvělý,“ řekl o Warriors expert televize ESPN a bývalý trenér Jeff Van Gundy.

Warriors po loňském ztraceném finále posílili o Kevina Duranta a vypadá to, že jsou k nezastavení. V play-off neprohráli z dvanácti utkání ani jednou, celkově zvítězili ve 27 z posledních 28 zápasů. Navíc vítězí průměrně o těžko uvěřitelných 16 bodů na utkání. V části sezony, kdy to mají mít nejobtížnější, naprosto ničí své soupeře.

Hráči jsou odpočinutí a hlavním oporám by nemělo vadit být většinu ze 48 minut zápasu na palubovce. Stephen Curry, nejužitečnější hráč NBA z posledních dvou sezon, zřejmě nejlepší střelec z dálky v historii soutěže, nejspíš není nejlepším hráčem svého týmu. Warriors totiž mají ve svém středu čtyřnásobného krále ligových střelců a jedno z nejlepších křídel všech dob Kevina Duranta.

„Cítím se skvěle. Letos jsme měli prostor pro odpočinek, a tak se na finále všichni moc těšíme,“ řekl Curry novinářům. Loni hvězdu s číslem 30 trápilo ve finále bolavé koleno z předchozího průběhu play-off.

A to zatím nehovoříme o možná nejuniverzálnějším hráči dnešní NBA a kandidátu na cenu pro nejlepšího obránce soutěže Draymondu Greenovi a ostrostřelci Klayi Thompsonovi, který v jednom ze zápasů této sezony dokázal nastřílet 60 bodů za pouhých 29 minut na hřišti.

„Play-off mi zatím příliš nevychází, ale na to se nehodlám ohlížet. Vím, že jsem střelec a že střílet umím, nezačnu najednou přihrávat. Navíc týmu mohu pomoci svou obranou,“ řekl Thompson na to, že se mu v dosavadním průběhu vyřazovacích bojů příliš nevedlo.

Klay Thompson na tréninku Golden State

„Jsem na hřišti od obrany a od asistencí. Pokud přijde šance na něco navíc, nebudu se jí vyhýbat. Hlavně chci ale ubránit Kevina Lovea,“ vyhlásil pro změnu Draymond Green.

Kdyby nestačily tyto kvality, hráči Warriors jsou extrémně namotivováni odčinit loňský kolaps, kdy ztratili ve finálové sérii s Clevelandem vedení 3:1 na zápasy. Kevin Durant sice v týmu nebyl, pamatuje prohru z finále proti LeBronu Jamesovi v roce 2012 a je mu dlouhodobě předhazování, že nedokáže Jamese porazit.

Hvězda Cavaliers LeBron James je však ve svých 32 letech stále v životní formě a snaží se ukázat, že patří do jedné věty s Michaelem Jordanem, když je řeč o nejlepším hráči historie. Proto se běžně nevyplatí podceňovat jeho Cleveland.

Pokud se má Jamesovi povést další překvapení stejně jako loni, bude potřebovat pomoc svých hvězdných parťáků Kyrieho Irvinga a Kevina Lovea. Love hraje v play-off v nejlepší formě za tři sezony, co je v Clevelandu, a Irving se předvedl střeleckou explozí ve čtvrtém utkání finále konference proti Bostonu. Dá se tedy pochopit, že je James před finále sebevědomý.

Kyle Korver (vlevo) a LeBron James na tréninku Clevelandu před finále NBA

„Od té doby, co jsem v lize, vím, jak je těžké jen se dostat do play-off. Vůbec už nemluvím o tom, dostat se až do finále. My máme ale skvělý tým a já ho povedu do boje. Určitě máme šanci,“ věří si James.

Jak série bude vypadat, naznačí už v noc ze čtvrtka na pátek. Kalifornský Oakland tou dobou hostí zápas číslo jedna.