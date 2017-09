Velké derby o titul z US Open. Ale tenisovou královnou bude zase jiná

Kromě nich dvou ví jen málokdo, zda jsou tato slova pravdivá. „Je pro mě jednou z nejbližších tenistek na okruhu. Což bude těžké - je vždycky složité hrát proti kamarádce,“ pronesla Američanka Sloane Stephensová o své krajance Madison Keysové. O krajance, rivalce a sokyni ve finále US Open, které se proměnilo v hotové mistrovství USA.



Všechny čtyři semifinalistky měly americký pas, vypadly Venus Williamsová a Coco Vandewegheová. Návštěvníci monstrózního Arthur Ashe Stadium si pak další derby užijí i ve finále, které startuje v sobotu ve 22.00.

Každá ze čtyř zemí, které hostí grandslamy, sní o podobném průběhu. USA zažívají sladkou satisfakci, že se jej dočkaly i bez odpočívající Sereny Williamsové. „Už žádné otázky na stav amerického tenisu, prosím,“ culila se Stephensová. „Nevidím žádné otazníky.“

Je jí 24 let a v New Yorku ani nebyla mezi nasazenými, neboť se dere zpět po trablech s únavovou zlomeninou chodidla. „Tělo bylo dost zrezlé,“ zavzpomínala na první zápasy po comebacku. „Jediné, co mi zbývalo, byla bojovnost.“

Keysová je ještě o dva roky mladší, pro změnu ji letos soužilo zraněné zápěstí. Podobná generace, podobné příběhy, stejná národnost. Obě na grandslamech nikdy nedošly tak daleko, Stephensová letos stihla pouze Wimbledon a v něm se poroučela už po 1. kole.

I proto to sice bude bitva o trofej, nikoli však o trůn. Ten má jistý Garbiňe Muguruzaová. Španělka kopíruje story Karolíny Plíškové z Wimbledonu - obě se dočkaly pozice světové jedničky ve chvíli, kdy už byly sice na grandslamu ze hry, ale potenciální kandidátky na roli královny selhaly. Muguruzaová se od pondělí usadí v čele s 6 030 body, marně útočící Simona Halepová jich bude ztrácet 65 a Plíšková ze čtvrté pozice 510.

Svědčí to o prostém faktu, že ženský tenis postrádá dominátorky. Žádná nemá „nahráno“, a tak se pořadí WTA po čtyřech nejprestižnějších turnajích dokáže hodně protočit. Jako když Plíšková odehrála své druhé nejlepší US Open v kariéře a jeden ze svých nejlepších grandslamů vůbec, jenže i tak po loňské finálové účasti spadla o 870 bodů.

V systému, který štědře hodnotí tituly, chybějí jejich pravidelné sběratelky. Muguruzaová se dočkala hlavně proto, že si hýčká 2 000 bodů za triumf na Wimbledonu a nyní v New Yorku obhajovala tak málo, že si i přes konec v osmifinále ještě o 170 bodů polepšila. „V pondělí se mi splní sen. Snad se v čele udržím co nejdéle,“ přeje si dívka s kořeny ve Venezuele.

Mohly by se jednou na její pozici dostat třeba i současné finalistky? Zvlášť Stephensové se věřilo hodně, když v roce 2013 v Melbourne vyřadila Serenu Williamsovou a došla až do semifinále, jenže pak ji ničily nekonzistentní výkony spojené s křehkostí těla. „Ale já se nikdy nevzdávám,“ říká hrdě.

Keysová byla na Australian Open v semifinále o dva roky později, teď doma v bitvě o finále Vandewegheovou rozmetala 6:1, 6:2. „Neměla jsem nárok,“ uznala poražená.

Američanky jsou v laufu, čeká je životní duel. Cesta k tomu, aby mohly vládnout nejen turnaji, ale i žebříčku, je však zatím dlouhá a klikatá.