Plzeňští házenkáři jsou po jasné výhře nad Frýdkem-Místkem druzí

Deset plzeňských gólů vstřelil David Poloz. „Domácí zápasy jsou z naší strany jsou o něčem jiném, venku tomu pořád něco schází. Dobře nám fungovala obrana a přechod do rychlého protiútoku. Teď máme klid, abychom se připravili na Lovosice,“ řekl na svazovém webu trenér Plzně Martin Šetlík. Jeho svěřenci budou o druhé místo s Lovosicemi bojovat v sobotu.

Také ve všech sobotních zápasech zvítězily domácí celky. Čtvrtá Dukla Praha zdolala pátou Karvinou 36:31 a trenér hostů Alexandr Radčenko se na svůj tým hodně zlobil. „Z naší strany to byl jednoznačně trapný výkon. Kluci totálně neplnili to, co měli. Domácí byli lepší ve všech směrech, v agresivitě, v důrazu. U nás to byla tragédie,“ řekl.

Výsledky 18. kola extraligy házenkářů Plzeň - Frýdek-Místek 39:28 (19:13)

Nejvíce branek: Poloz 10/3, Blecha 7, Šafránek, Škvařil a Šindelář po 5 - Strack 6, Bednárek 6/3, Gřešek 4. Dukla Praha - Karviná 36:31 (19:12)

Nejvíce branek: Sviták 9/4, Syřínek 8, Šůstek 5 - Frančík 6, Jan Užek 6/3, Hanisch 4. Litovel - Jičín 31:24 (11:13)

Nejvíce branek: Nedoma 6/2, Kozlovský, Bechný a Šmíd po 4 - Krahulec 8/4, Šafář 4, Šulc 3. Kopřivnice - KP Brno 26:24 (13:12)

Nejvíce branek: Hanus 8, Gelnar 6/2, Jan Gřes a Fulnek po 4 - Mičola, Koubek a Wintritt po 4, Hastík 4/3. Nové Veselí - Hranice 29:24 (12:12)

Nejvíce branek: Sekulič 6/1, Štěrba 6/4, Dolejší a Nejdl po 4 - Tůma 7, Horut 7/1, Mičkal 4/2.