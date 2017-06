Vodní slalomáři i další sportovci se prali s Vltavou a laserovou střelnicí

Kanoista Lhota ovládl akci nazvanou ČEZ Prague Riverside Cross po finálovém vítězství nad Michalem Jáněm, k čemuž si pomohl i třemi eskymáckými obraty za netrefené terče. Mezi kajakáři těsně neobhájil loňskou výhru Vít Přindiš po prohře s Grygarem. Čtvrtý skončil Jiří Prskavec.

Mezi kajakářkami byla třetí Amálie Hilgertová. Vítězkou se stala Foxová, která dokáže kombinovat obě kategorie K1 i C1. Kategorii ostatních sportovců ovládl bývalý snowboardcrossař Michal Novotný, který ve finále porazil moderního pětibojaře Jana Kufa. Olympijští vítězové David Svoboda a Samková skončili ve čtvrtfinále.

Svobodu v souboji pětibojařů předčil Kuf. „Já jezdím hrozně málo,“ říkal Svoboda před startem. „Já jsem na kajaku poprvé, dřív jsem jezdil tak maximálně na raftu,“ kontroval loňský mistr Evropy Kuf. S pádlem se oba prali statečně, pět branek projeli solidně, ale na střelnici ani jednou netrefili terč a rychlejší byl Kuf.

Olympijská vítězka ze Soči Samková nestačila ve své jízdě na lyžaře Kryštofa Krýzla. „Jsem po vodáckém kurzu, takže na vodě to bylo dobrý. Startovala jsem poprvé z rampy. Pustili mě níž a byla to sranda,“ pochvalovala si Samková.

Na laserové střelnici ale netrefila ani jeden z pěti terčů. „Míření a střílení mi nejde, nedokázala jsem koukat do kukátka, abych si to spojila s tím dalším a s terčem, takže by byla náhoda, kdybych něco trefila,“ usmála se snowboardistka.