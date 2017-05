Nucená pauza skončí, nejlepší česká vytrvalkyně Vrabcová jde závodit

Rychlejší tempo by si měla vyzkoušet v neděli doma v Trutnově, kde poběží desetikilometrovou trať vypsanou v rámci tamního půlmaratonu. Měl by to pro ni být test před červnovou tradiční ženskou desítkou v New Yorku.

Účastnice maratonu na loňských olympijských hrách v Riu kvůli bolavé noze nezávodila od Pražského půlmaratonu, kde byla 1. dubna nejlepší domácí běžkyní. Na začátku května nemohla obhajovat český titul při maratonu v Praze a neběžela ani sobotní půlmaraton v Karlových Varech, na nějž návrat plánovala.

Místo běhání jezdila na kolečkových lyžích a na kole, plavala nebo trávila čas v posilovně na trenažéru orbitrek. Její noha by teď už měla být zdravá. „Podle lékařů je všechno v pořádku, ten zánět ustupuje,“ sdělila bývalá výborná běžkyně na lyžích, která se druhou sezonu specializuje na atletiku.

Že si k návratu po téměř dvouměsíční pauze vybrala právě trutnovský závod, není náhoda, Trutnovskému půlmaratonu totiž dělá patronku. „Chtěla bych si tam zaběhnout desítku alespoň tempově, abych nejela do New Yorku úplně z nuly,“ řekla.

Ženskou desítku v New Yorku, která se běhá od roku 1972, má v plánu určitě. „Tenhle závod si nenechám ujít,“ poznamenala někdejší lyžařka, která byla v roce 2014 na olympijských hrách v Soči na volné třicítce pátá.

Díky loňským časům a výkonu na únorovém půlmaratonu v Neapoli má jistý start na mistrovství světa v Londýně. Pokud bude vše v pořádku, chtěla by před tím ještě startovat na půlmaratonu v Olomouci, který se poběží 24. června. V současnosti ještě nedokáže odhadnout, jak moc se tréninkový výpadek projeví na jejím výkonu při maratonu na srpnovém MS.

„Dělám maximum, abych se pro mistrovství světa dostala do formy. Je těžké tři měsíce předem odhadovat čas, když jsem teď prakticky neběhala,“ řekla.

Zánět šlach v chodidle vznikl z přetížení. Jedenatřicetiletá běžkyně se proto obnovení zdravotních problémů snaží zabránit. „Mám kolem sebe nově sestavený tým lidí. Starají se o mě i v rámci rehabilitace a regenerace, abych napravila, co jsem zanedbala,“ uvedla jednatřicetiletá trutnovská atletka. „Je to i následek toho, že jsem se k sobě chovala trochu macešsky,“ přiznala.