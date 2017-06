Jak Durant získal v NBA vysněný titul. První a asi ne poslední

Dalších 22 fotografií v galerii Kevin Durant z Golden State oslavuje svou trefu v závěru pátého finále NBA s Clevelandem. | foto: AP

dnes 9:59

Trvalo to dvě desetiletí, jež obsáhla zklamání, jedno bolestně prohrané finále, pochybnosti a od těch pomstychtivějších i posměch. „Ale já to dokázal,“ zářil basketbalista Kevin Durant tak, jak to lze zažít snad jen ve chvílích ryzí sportovní extáze.