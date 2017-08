Nejtěžší zápas Michaela Jordana a jak se rodil první Dream Team

Je to téměř přesně pětadvacet let, co nejlepší basketbalista historie Michael Jordan odehrál nejtěžší utkání své kariéry. Letošní léto označuje výročí letních olympijských her v Barceloně. V olympijském pavilonu v Badaloně viděli diváci zřejmě nejlepší tým všech dob odehrát osm zápasů a nesmazatelně se zapsat do historie.

Ale zápas, o kterém Jordan hovořil, neproběhl na španělské půdě. Mluvil o slavném tréninkovém utkání týmu USA v Monaku, který proběhl několik dnů před začátkem her. Přestože Dream Team odehrál několik přípravných utkání - ať už v Monaku, nebo ještě předtím doma ve Spojených státech - všichni členové nakonec mluví hlavně o jednom konkrétním utkání z 22. července 1992. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jordan není výjimkou. Když před mnoha lety dělal s televizí ESPN rozhovor o olympijský hrách v Barceloně, sám si vzpomněl na Monako. „Byl to nejlepší zápas, který jsem kdy hrál. Všechny věci, které na basketbalu tak miluji, byly k vidění v tomto jednom zápase. Když si představujete, jak by vypadal zápas, ve kterém by hráli ti nejlepší hráči ze Síně slávy, uvidíte něco, co se podobá tomu utkání z Monaka,“ vzpomínal Jordan. Ve jedné pětce se sešli Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Karl Malone a Patrick Ewing a utkali se proti celku ve složení Magic Johnson, Chris Mullin, Christian Laettner, Charles Barkley a David Robinson. Těžko si představit, že bychom uviděli na hřišti porovnatelnou sílu. Hrálo se v prázdné tělocvičně. Nikde žádní fanoušci, novináři, televizní kamery nebo zápis o utkání. Jediné video točil jeden z asistentů trenéra Chucka Dalyho. Zbývající dva hráči týmu John Stockton a Clyde Drexler ten den odpočívali, proto se hrálo jen pět na pět. Ze zápasu nejsou žádné statistiky, proto se musíme spolehnout na známou knihu Jacka McCalluma „Dream Team“, který i o tomto zápase mluvil s trenéry a získal o něm informace. Krátký dokument o přípravě amerického Dream Teamu na olympijský turnaj v Barceloně 1992: Podle knihy byl nejlepším střelcem zápasu dle očekávání Jordan, který dal sedmnáct bodů ze čtyřiceti svého týmu. Přestože Jordanův tým prohrával v průběhu až o devět bodů, zakončil utkání úsekem 17:4 a zvítězil 40:36. Druhým nejlepším střelcem zápasu byl Charles Barkley s jedenácti body, Christian Laettner, nejméně známý borec z Dream Teamu, dal deset bodů. O pár dní později v Barceloně nikdo na Američany ani z daleka nestačil a Jordan a spol. porazili všechny soupeře alespoň o třicet bodů. Než však tyto legendy uchvátily celý svět, už měly za sebou nejlepší zápas historie.