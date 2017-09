Tři ruské házenkářky měly dopingový nález. Prý může jít o provokaci

Házená Házená - ilustrační foto | foto: Karel Pešek, MAFRA

dnes 12:16

Tři mladé ruské házenkářky měly pozitivní dopingový test na nedávném mistrovství Evropy do 19 let ve Slovinsku. Ruský tým na šampionátu získal stříbrné medaile poté, co ve finále podlehl Francii 26:31.

Jedna z hráček neprošla dopingovou kontrolou po utkání ve čtvrtfinálové skupině, další dvě byly pozitivně testovány v play-off. Jména hráček ani informace o zakázaných látkách Evropská házenkářská federace nezveřejnila. Detaily k případu, který byl předán disciplinární komisi EHF, má oznámit v příštím týdnu. Podle ruské házenkářské federace objevily kontroly v těle hráček meldonium, které „proslavila“ tenisová hvězda Maria Šarapovová, jež si za nález na tuto látku odpykala patnáctiměsíční zákaz startu. Ruská federace v prohlášení uvedla, že za dopingovým nálezem mladých házenkářek může být plánovaná akce nebo provokace, a proto se obrátila na příslušné úřady, aby zahájily vyšetřování.