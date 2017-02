Brankářka Müllnerová málem dala gól: Měla jsem se do střely víc opřít

„Už když jsem míč hodila, věděla jsem, že je to špatné,“ řekla házenkářka ke svému pokusu přes celé hřiště. „Ale nevadí, naštěstí se skóre netahalo. Tak třeba jindy.“

Most v trháku interligy roztrhal Slavii 35:17 a nakročil ke stříbru. Už tak báječný večer mohla Müllnerová svým zásahem vyšperkovat. Slavia v té chvíli hrála bez brankářky, jak velí moderní házená.

„Dost se to změnilo, teď se hraje bez brankářek hodně,“ podotýká odchovankyně Ústí. „I my na tréninku házíme přes celé hřiště. A úspěšnost mám vysokou, spadne mi to do sítě tak dvacetkrát.“ Při zápase zatím nic. „Při tréninku jsou podmínky jiné, žádný stres, žádný tlak, nakročím si, jak chci, držím balon, jak chci.“

Müllnerová by v interlize nebyla první skórující brankářkou, třeba Španělka Lafuentová ve službách Michalovců se trefila v každém z prvních tří kol. I proti Mostu.

„I když by nám to holky přály, není to můj sen, neupínám se na to,“ tvrdí hvězda Andělů. Její včerejší střela? „Neopřela jsem se do ní největší silou, jakou jsem mohla, to pak vždy míč branku přeskočí.“ Hra bez gólmanky i pro ni znamená víc sprintů na střídačku. „Docela jsme se proti Slavii naběhaly, ale mě to baví, takže mi to nevadí.“