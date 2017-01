Burnetta si Pardubice vyhlédly mimo hlavní proud, on sestřelil Nymburk

Jeho vynikající výkony kulminovaly v prosinci, kdy se dostal na první místo mezi střelci NBL a Pardubice dotáhl k bezkonkurenční bilanci 4-0. Obětí Východočechů se stal i mistr z Nymburka, jemuž rodák z Flintu v Michiganu nasázel 21 bodů včetně trestné bilance 11/10.

Tohle všechno mu vyneslo titul „MVP měsíce“, jímž si na nejbližší čtyři týdny vysloužil i řízení tradiční trofeje - limuzíny Hyundai Genesis.

Čtyřiadvacetiletý absolvent Davenport University, v basketbalu patřící do asociace NAIA, v prosinci zapisoval i v rámci nabitého pardubického týmu parádní průměry 15,8 bodu, 5,5 doskoku, 4,3 asistence a 5,8 získaného faulu za 30 minut, což mu dávalo skvělý průměr v užitečnosti 21,3.

Za čtyři utkání s Nymburkem, Kolínem, Ostravou a Ústím minul jen čtyři šestky z 25 a vyšplhal až na čtvrté místo v užitečnosti celé soutěže.

„Jistěže většinou se do ligy berou hráči z první divize NCAA, protože hráči z druhé divize nebo jiných univerzitních soutěží jsou běžně přehlíženi. Proto musím ocenit trenéra Levella Sanderse i pardubický klub, že mi dali šanci. Viděli, co umím, a zatím se naše spolupráce vyplácí,“ pochvaluje si 194 centimetrů vysoký shooting guard neboli dvojka.

To, že se stal především v útoku lídrem týmu a v prosinci vystoupal až do čela střeleckého žebříčku, jej nijak nezaskočilo. A to jsou Pardubice jeho prvním profiangažmá.

„Vím, co dokážu, a dlouho jsem pracoval pro to, abych si tuhle roli vysloužil. Spoluhráči mi věří, kouč mi dal tuhle možnost a já dělám, co umím nejlíp,“ podotýká.

V závěru základní části Kooperativa NBL už si navíc navykl na některé nástrahy evropského basketbalu. „Na začátku jsem si musel hodně zvykat, že se na mě nepíská tolik faulů. Na univerzitě jsem házel osm až deset šestek každý zápas, ale v Evropě se fauly pískají míň, čemuž jsem musel svou hru uzpůsobit. Za těch pár měsíců už jsem to ale zvládl a teď jsem v pohodě.“

Že za volant čtyřlitrového šestiválce usedl uprostřed skutečné zimy, ho nijak nerozhodilo. „Pokud je to automat, můžu řídit v dešti, sněhu, plískanicích, tornádu i hurikánu. Největší radost, tedy hned vedle té ze získání titulu MVP měsíce, mám tak z toho, že jde o automat,“ těší se Burnett.

„V Americe má automatické řazení každé auto a musím říct, že až tady jsem musel poprvé přestoupit do vozu s manuálním řazením, což byla skutečná výzva. Už si zvykám, ale přece jen - automat miluju nade vše,“ neskrývá.

Od krajana a spoluhráče Lamba Autreyho, který Genesise vyhrál v minulé sezoně, už získal předem nějaké informace. „Lamb mi ukazoval pár fotek a říkal, že je to fajnové auto. Pořád s ním jezdil do myčky, což ale teď při spoustě sněhu nemá cenu,“ praví Dominez suše a na dodatečnou otázku také odpoví, že svou trofej po pardubické kabině raději půjčovat nebude.

Dominez Burnett, nejužitečnější hráč KNBL v prosinci, u vozu Hyundai Genesis

Za volantem sedí už osm let, tedy od svých šestnácti. „To znamená, že jsem toho odjezdil hodně a ty divočejší roky mám za sebou,“ pochválí se. Jako řidič je prý slušňák, takže ani žádnou pokutu za rychlost z něj nevytáhnete.

„Ne, ty jsem nedostával, pamatuju si jen něco za pásy. Je ale pravda, že v Americe je snadné dostat za rychlost pokutu, protože většina lidí jezdí přes limit. Já s tím ale nikdy neměl problémy.“