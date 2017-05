Diamantová liga v Šanghaji: rekord v dálce i skvělá stovka Thompsonové

Stříbrný olympijský medailista z Ria Manyonga vyhrál s velkým náskokem 40 centimetrů před dvojicí čínských reprezentantů. I když se přiblížil na čtyři centimetry osobnímu rekordu, spokojený nebyl. „Dráha byla hodně rychlá, měl jsem tři přešlapy, což mě rozhodilo. Chtěl jsem skočit 880, nepovedlo se, ale vím, že to přijde,“ uvedl Jihoafričan. Vedl od první série, ale rekordní skok předvedl posledním pokusem.

Dvojnásobná olympijská šampionka z Ria Thompsonová předčila druhou Američanku Tori Bowieovou o 26 setin. „Vyšel mi start a povedlo se mi to dotáhnout až do konce. S časem jsem spokojená,“ uvedla vítězka, která se dostala do čela letošních světových tabulek.

Letošní světové maximum v běhu na 200 metrů vyrovnal devatenáctiletý Američan Noah Lyles, který si časem 19,90 vylepšil osobní rekord o 19 setin. Za sebou nechal olympijského vítěze a mistra světa z dvojnásobné trati LaShawna Merritta.

Za šestým celkovým triumfem v Diamantové lize vykročila chorvatská diskařka Sandra Perkovičová. Dvojnásobná olympijská vítězka hodila 66,94 metru a porazila o 47 centimetrů Australanku Dani Stevensovou. Perkovičová vybojovala patnácté vítězství v řadě a 35. dílčí prvenství v seriálu.

„V Šanghaji to mám ráda, je tady vždycky dobrý kruh. Ale vím, že mám na lepší výkon,“ uvedla Chorvatka po soutěži diskařek, které se poprvé střídaly při pokusech s muži. „Nebylo to snadné. Byla to dlouhá soutěž. Navíc ve stejném sektoru byli ještě výškaři, takže to po technické stránce bylo složité,“ dodala Perkovičová. Mezi diskaři zvítězil Belgičan Philip Milanov za 64,94 m.

První start od zranění stehna v halové sezoně absolvoval sedminásobný vítěz Diamantové ligy a světový rekordman ve skoku o tyči Renaud Lavillenie. Hvězdný Francouz skočil 583 cm a prohrál o pět centimetrů s Američanem Samem Kendricksem.

Čeští atleti v Šanghaji nestartovali.