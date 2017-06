Pro Veselého začne Diamantová liga, v Římě se ukáží i Vadlejch a Hejnová

V závodě na 400 metrů překážek, který v Římě nepatří mezi disciplíny Diamantové ligy, se představí dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová.

Čtyřiatřicetiletý Veselý se letos zatím na žádném větším závodě neukázal. Nejlepší výkon sezony má 76,15 z dubnového závodu v jihoafrickém Potchefstroomu, který absolvoval při soustředění s tréninkovou skupinou Jana Železného.

„Těším se na první vážný start. Nevím, co můžu očekávat. Ale poslední tréninky vypadaly dobře, chtěl bych atakovat limit na Londýn 83 metrů,“ uvedl Veselý.

Start na MS v Londýně má díky výborným výkonům v dosavadní sezoně zajištěný jeho reprezentační kolega Vadlejch. „Čekám, kdy to uletí. Cítím se výborně a na další souboj se světovou špičkou jsem připravený,“ řekl.

I další oštěpaři házejí v úvodu sezony daleko. Na prvním mítinku Diamantové ligy v Dauhá se velehodem 93,90 blýskl olympijský vítěz Thomas Röhler z Německa a čerstvě druhý muž historických tabulek za rekordmanem Železným nebude chybět ani v Římě.

Hejnová, která při prvním startu na překážkách skončila čtvrtá v Eugene, se tentokrát utká především s Evropankami. Mimo jiné se stříbrnou medailistkou z OH v Riu Sarou Petersenovou z Dánska.

„Budou tam hodně kvalitní soupeřky a to pole bude hodně vyrovnané,“ řekla Hejnová v úterý před odletem do italské metropole. Cítila se dobře. „V posledních dnech po Eugene jsem poměrně dost trénovala, takže teď si dva dny odpočinu a věřím tomu, že ve čtvrtek to bude stát za to,“ dodala.

Po vítězství v Eugene bude znovu pod neutrální vlajkou závodit Ruska Maria Lasickeneová, která v roce 2015 získala pod jménem Kučinová titul mistryně světa. Mezi tyčkařkami bude ve stejném postavení další ruská závodnice Anželika Sidorovová, mistryně Evropy v hale i venku z roku 2014.

Skákat budou také všechny medailistky z OH v Riu, Řekyně Ekaterini Stefanídiová, Američanka Sandi Morrisová a Novozélanďanka Eliza McCartneyová.

Diamantová liga v Římě začne v 18:15 ženskou koulí. Hejnová poběží krátce po 20. hodině, soutěž oštěpařů se rozeběhne o půl hodiny později.