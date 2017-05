Diamantová liga startuje, předvedou se také Vadlejch, Maslák a Holuša

Startovat bude ještě Pavel Maslák v běhu na 400 metrů a Jakub Holuša na patnáctistovce. Diamantová liga bude mít nový formát. Body na jednotlivých mítincích se budou sbírat jen jako kvalifikační pro finále v Curychu a Bruselu. Tam se smažou a o vítězi rozhodne finálový závod.

Vadlejch, který v době přípravy hodil na začátku dubna v JAR 85,71 metru, se utká s olympijským vítězem Thomasem Röhlerem z Německa i s úřadujícím mistrem světa Juliem Yegem z Keni. „V Dauhá jsem ještě nezávodil, tak se těším. Jsem rád, že už sezona začíná. Měl bych být připraven na kvalitní výkon,“ uvedl Vadlejch v tiskové zprávě.

Na úspěšnou halovou sezonu bude chtít i pod otevřeným nebem navázat čtvrtkař Maslák. Má za sebou vydařenou přípravu v Jihoafrické republice, kvůli níž se omluvil ze štafetového mítinku na Bahamách. „Trénovali jsme trochu jinak než obvykle a věřím, že to bude jenom ve prospěch. Běhal jsem rychlé časy, tak snad to prodám i na závodech,“ řekl. Před úvodním závodem neví, co má očekávat. Spokojený by byl s časem kolem 45,50.

Hladkou čtvrtku v Dauhá poběží olympijský vítěz z roku 2008 LaShawn Merritt z USA, osmnáctiletý finalista loňské olympiády Karabo Sibanda z Botswany nebo Bahaman Steven Gardiner, který zatím časem 44,26 vede letošní světové tabulky.

Holuša bude v Dauhá na patnáctistovce jediným Evropanem. Po vynechané halové sezoně kvůli bolavé achilovce v přípravě trénoval naplno. Formu si otestoval v sobotu při silniční míli v rakouském Attnangu, kterou vyhrál ve svém nejrychlejším čase. I při tréninku běhal rychleji než jindy. „Uvidíme, co přinese sezona a jaké budou výkony, ale připraven jsem skvěle. Rád bych v Dauhá běžel co nejlíp, mým cílem je zaběhnout minimálně slabší limit 3:37,80, který by mi zajistil účast na mistrovství světa v Londýně,“ řekl. Favoritem patnáctistovky v Dauhá bude trojnásobný mistr světa Asbel Kiprop z Keni.

V Dauhá, kde Diamantová liga začne poosmé za sebou, se představí šestnáct úřadujících olympijských vítězů nebo mistrů světa. Všechny olympijské medailistky v čele s vítěznou Caster Semenyanovou z JAR poběží osmistovku. Na této trati bude debutovat světová rekordmanka v běhu na 1500 metrů Genzebe Dibabaová z Etiopie.

Nejkratší sprint mužů přinese souboj generací. Dvaadvacetiletý Kanaďan Andre de Grasse, který má tři medaile z OH v Riu, zaklekne do bloků po boku pětatřicetiletého Američana Justina Gatlina, stříbrného medailisty z loňské olympiády, a čtyřiatřicetiletého Jamajčana Asafy Powella.