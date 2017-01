Čas letí: na grandslamu bude poprvé startovat ročník narození 2000

Tím pádem je první tenistkou, jejíž ročník narození začíná dvojkou, která kdy uspěla v utkání WTA – na turnaji v Brisbane zdolala v 1. kole americkou veteránku Bethanii Mattekovou-Sandsovou. A co víc: jako první tenistka ročníku 2000 se zapojí do hlavní fáze grandslamu, účast jí na letošním Australian Open v jejím rodném Melbourne zajistí divoká karta. Turnaj začíná přespříští týden.

„Dokud kolem sebe budu mít úzký okruh lidí, co mě budou držet při zemi, měla bych to zvládnout,“ prohlásila po historickém triumfu. „Ale přiznávám, že bylo dost bláznivé přijít do šatny a vidět tam jako soupeřky ty tenistky, které jsem dosud sledovala jen v televizi. Wow!“

Čas pádí jako zběsilý – vždyť její sokyně Matteková-Sandsová si poprvé na grandslamu zahrála v roce 2001... Příběh Aiavaové dokonce donutil mnohá západní média včetně agentury AP zachybovat a označovat ji za „první účastnici grandslamu narozenou v novém tisíciletí“ – to ovšem podle gregoriánského kalendáře začalo až 1. ledna 2001.

Přes tuto nepřesnost je symbolika zřejmá. Mladičká dívka ve svém druhém duelu v Brisbane už nestačila na Rusku Kuzněcovovou, i tak ovšem letí kupředu jako raketa.

Či spíše jako nezastavitelná bojovnice, což je vzhledem k jejímu zázemí přesnější. Otec Mark se nyní věnuje koučování MMA a prvky bojových umění využívá v přípravě také jeho dcera. Matka Rosie pro změnu zahodila své původní sportovní specializace a jako samouk se stala tenisovou trenérkou.

Je to cesta poněkud spartánská, ale očividně úspěšná. „Po prvním vítězství mi máma řekla: Dobrá práce – a vzala mě na dalších dvacet minut na tréninkový kurt pilovat podání,“ popsala Aiavaová.

Síla a fyzička, to by měly být její vstupenky mezi elitu, pokud progres vydrží. Však má Aiavaová o tenisovém vzoru jasno: obdivuje triumfátorku Serenu Williamsovou.

„Může za to její charizma,“ přiznává. „I když jsem ji pozorovala od televizní obrazovky, právě její energie mě k tenisu přitáhla. Hodně mě ovlivňuje. Její styl není holčičí, spíš se blíží klukům. Je mnohem variabilnější.“

Z ročníku 2000 se začínají objevovat i další talentované slečny, největší chvíle slávy ovšem bude sklízet v příštích týdnech průkopnice Destanee Aiavaová – navíc doma, před vděčným publikem. Vše podkresluje fakt, že její křestní jméno se v angličtině foneticky velmi podobá slovu „destiny“ čili osud; jako by měla tuhle dráhu předurčenou.

„Pracuju opravdu tvrdě, aby má hra byla na úrovni profesionálek,“ říká Aiavaová.

Čas jen letí. Mládí vpřed!