Trest pro hvězdu: Rose za neomluvenou absenci zaplatí pět milionů

Basket

Dalších 5 fotografií v galerii Derrick Rose (vlevo) z New Yorku udržuje míč daleko od Rajona Ronda z Chicaga. | foto: AP

dnes 11:27

Vedení basketbalového New York Knicks potrestalo Derricka Rose pokutou 200 000 dolarů (5 milionů korun) za to, že bez povolení opustil tým a zmeškal pondělní zápas NBA s New Orleans.

Osmadvacetiletý rozehrávač bez vědomí klubu odjel z rodinných důvodů domů do Chicaga a zpátky do New Yorku se vrátil až další den (více ZDE). Bývalý nejužitečnější hráč ligy se v úterý opět zapojil do tréninku a spoluhráčům, trenérům i předsedovi klubu Philu Jacksonovi se za absenci omluvil. Knicks bez Rose podlehli Pelicans 96:110. „Nemělo to co dělat s týmem nebo basketbalem,“ ujistil Rose, jenž v posledních zápasech proseděl čtvrté čtvrtiny na lavičce. U Knicks má platnou smlouvu jen do konce sezony a pokud mu vedení klubu nenabídne novou, stane se z něho v létě volný hráč.