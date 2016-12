Hubatou hvězdu nezastaví nic. Soupeři, trenéři, pokuty, vyloučení...

Cousins je bezpochyby jedním z nejlepších pivotů na světě a když je jeho hlava na správném místě, je na hřišti k nezastavení. Mimo palubovky však řádí také. Rozhádá se s kdekým ve svém okolí, od spoluhráčů po trenéry nebo novináře.

Kings se nechtějí svého hvězdného pivota zbavovat, tento týden by přitom snadno mohl být poslední kapkou trpělivosti Sacramenta. A to má Cousins za sebou jeden z životních zápasů.

Čas vhodný k výměně se klubu začíná krátit. Cousins má totiž kontrakt jen do konce sezony 2017/18 a týmy za něj budou nabízet stále méně, protože nebudou mít jistotu, že s nimi Cousins následně prodlouží smlouvu.

Jsou i pádné argumenty proti výměně. Výměna by Kings neudělala lepším týmem, poslala by je zřejmě zpátky do horních pozic v draftu, kde by museli najít další vycházející hvězdu. Ovšem v Sacramentu před sezonou otevřeli zbrusu novou arénu, kterou potřebují zaplnit už teď.

Co s ním? Složitá otázka a Cousinsův životopis při hledání odpovědi moc nepomáhá.

DeMarcus Cousins je 211 centimetrů vysoký, stodvacetikilový kolos, který se dokáže pohybovat po hřišti a manipulovat s míčem tak, jako by byl výrazně menší, a přitom dokáže trestat menší obránce svou silovou hrou. Střílí ze střední a dlouhé vzdálenosti jako možná nikdo z jemu podobných pivotů v historii basketbalu. Má dobré periferní vidění a jakmile ho obrana zdvojí nebo ztrojí, dokáže přesně najít spoluhráče.

V některých částech sezony je jednou z nejzářivějších hvězd v celé NBA, navíc je mu teprve 26 let a nejlepší léta má právě před sebou.

Teď si aspoň v krátkosti shrňme jeho problémy za dobu jeho působení v NBA.

V roce 2011 byl vyveden z týmového letadla poté, co se ostře hádal se spoluhráčem.

O rok později byl odeslán domů před domácím zápasem Kings, když požadoval od vedení výměnu do jiného klubu.

Tým ho suspendoval za ostrou hádku s bývalým hráčem NBA Seanem Elliotem, který kritizoval jeho výkony.

Suspendován byl Cousins i za řvaní na svého bývalého kouče Keitha Smarta stejně jako za tvrdé fauly na některé protihráče, příliš mnoho technických chyb nebo hádku s dalším trenérem Georgem Karlem.

Na Cousinse toho jde najít mnohem víc, ale teď už je snadné pochopit, proč je tak kontroverzním hráčem.

Letos v létě se stal olympijským šampionem, ani účast v americkém výběru jej však příliš nezměnila.

Cousinsovy letošní problémy začaly před pár týdny, když se se spoluhráčem Mattem Barnesem účastnil rvačky v nočním klubu v New Yorku. Barnes měl při potyčce škrtit ženu a Cousins kopat do muže, který následně oba hráče zažaloval u federálního soudu. Barnes patří také k velmi kontroverzním hráčům NBA, s jeho jménem se pojí například bitka s trenérem Derekem Fisherem kvůli jeho vztahu s Barnesovou bývalou manželkou.

DeMarcus se dokázal dostat do ještě větších lapálií, když po utkání v šatně ostře křičel a téměř napadl reportéra místních novin AndyhoFurilla. Ten napsal článek právě o bitce v New Yorku, kde není úplně vybíravý vůči Cousinsovi, navíc do článku zahrnul i poznámku o Cousinsově bratrovi, jenž byl nedávno zatčen za bitku v baru na Floridě.

Vlade Divac (vlevo), generální manažer Sacramenta, hovoří během tréninku k DeMarcusi Cousinsovi.

Cousins zblízka na výrazně menšího Furilla sršel nadávky a poté odmítl mluvit s novináři, dokud Furillo neodejde.

Vedení Kings následně vyřešilo situaci bez suspendování, ale pouze pokutou padesát tisíc dolarů.

To se ukázalo jako pro basketbal správné rozhodnutí, neboť Cousins v příštím utkání po incidentu nasázel 55 bodů (trojky 5/8), doskočil 13 míčů a měl i tři bloky. Kings úterní zápas proti Portlandu vyhráli a už jsou jen těsně za postupovými pozicemi do play-off, ani tento večer se však neobešel bez incidentu.

Cousins těsně před koncem dal koš s faulem a následně, když procházel kolem lavičky Portlandu, chtěl z úst vypustil něco moudrého. Místo toho mu vypadlo něco jiného - chránič na zuby.

Rozhodčí nejprve posoudili, že chránič plivl směrem k soupeřům a Cousinsovi udělili druhou technickou chybu, což znamená automatické vyloučení. Naštvaný pivot sprintem utekl do šatny a diváci pískali. Sudí však moment přezkoumali u videa a rozhodli, že mu chránič jen vyklouzl, a povolali vyloučeného hráče - poprvé v historii ligy - zpátky na hřiště. Cousins se vrátil a dalším bodem pomohl k výhře.

Zajímavá byla i následná debata s novináři, u které se Cousins ani trochu nedržel zpátky.

„To vyloučení bylo naprosto neuvěřitelné a směšné. Je očividné, co se tu děje. Děje se to každý zápas. Doufám, že svět nyní uvidí, co se tady v Sacramentu děje. Začíná to být vážně neuvěřitelné. Chránič mi vypadl neúmyslně a je směšné, že si kdokoliv myslí něco jiného. Portland si před každým zápasem myslí, že mě ubrání, ale já jsem jejich pivota (Masona Plumleeho) přivedl zpátky do reality, že mě bránit nemůže,“ řekl důrazně Cousins reportérce po utkání.

Sestřih Cousinsových akcí proti Portlandu, vyloučení a jeho následná reakce

„Jasně, že ten chránič vyplivl. Jeho chování už začíná být opravdu přes čáru a někdo by s tím měl něco udělat,“ řekl Plumlee novinářům po zápase.

I po vymazání jedné technické chyby jich má Cousins osm v sezoně a vede v této statistice pořadí celé NBA. Pokud se dostane na šestnáct, čeká ho stop na jeden zápas. Pauza by se opakovala vždy po dvou dalších technických chybách.

Tenhle pořízek nedopřává svým bossům v Sacramentu Kings klidné spaní. basketbaloví fanoušci však mají jistotu, že je brzy překvapí novým kouskem.