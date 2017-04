Děčínský kapitán Houška: Do finále výtah nejede, musíme to odšlapat

Zatím Válečníci zvládli vyjít na čtvrtý schod, ve čtvrtfinále NBL vyřadili Kolín 4:1. Teď zkusí vystoupat až na osmý, který mají označený jako cíl. Znamenalo by to, že by přešli i přes dalšího soka Pardubice a potřetí v řadě by postoupili do finále.

„Sny jsou krásné a mají se splnit. Po těch schodech bychom chtěli vystoupat co nejvýš, ale výtah do finále určitě nejede. Musíme to odšlapat!“ burcuje děčínský kapitán Jakub Houška.

Mimochodem, poslední dva schody mají Válečníci označené jako bonus. Zdolat je by totiž znamenalo ve finále dvakrát porazit neporazitelný Nymburk...

Ovládli jste čtvrtfinále s Kolínem a zase budete hrát o medaili. Jak si věříte na Pardubice?

Pojedeme tam na první dva zápasy a uvidíme. Hrozně se na to těším, bude to fakt těžká série. A asi dlouhá. Těžko říct, že vyhrajeme 4:0. Ne, bude to určitě dlouhá série, boj o každý míč. Pardubice u nás už letos vyhrály, my se teď budeme snažit vyhrát tam a hodně jim to znepříjemnit. Myslím si, že to je otevřené, každopádně budeme chtít uspět.

Čím jste uspěli ve čtvrtfinále s Kolínem? Uštvali jste ho?

Určitě pomohlo, že jsme hráli ve větší rotaci, v deseti v jedenácti lidech. Všichni jsme měli okolo dvaceti minut na zápas a bylo to znát, když se hrálo dvakrát za sebou. Díky tomu rozložení jsme nebyli tak unavení. Naopak na Kolínu se asi únava v tom posledním zápase už projevila. My jsme do toho nastoupili zodpovědně, hrozně moc jsme to chtěli doma ukončit. Kolín v celé sérii spoléhal na to, že nám to nebude padat, ale nám to padalo. Potvrdili jsme, že to střelecké umění máme, že nejsme nestřelci.

Nakonec jste vyhráli 4:1 na zápasy. Věřil jste, že série může skončit takhle rychle?

4:1 na zápasy je super, asi bychom to před sérií brali všemi deseti. Hráli jsme dobře, Kolín jsme relativně do ničeho nepustili. Co naordinoval trenér, to fungovalo. Ale asi to nemohlo být 4:0, protože Kolín je taky hodně kvalitní tým.

Ale teď vás čeká ještě mnohem kvalitnější sok, po dlouhodobé části druhé Pardubice. A vy po delší době nepůjdete do semifinálové série v roli favorita. Může to být třeba i výhoda?

Pro nás je to po dvou letech novum, že nebudeme v semifinále favorité a nebudeme začínat doma. Možná budou Pardubice trochu víc pod tlakem, ale já si myslím, že máme vyrovnané týmy. Tedy až na nějaké drobnosti na pár pozicích. My do toho každopádně musíme jít po hlavě, mít z toho dobrý pocit, hrát dobrý basket. A vědět, že jsme do toho dali všechno. Jestli se to povede, nebo nepovede, to nevím. Ale když tam necháme všechno a nebudeme se stydět sami před sebou, tak nám asi nikdo nic neřekne, i kdyby to nevyšlo. Ale já doufám, že to vyjde.