Série odolala a trvá už třináct let. A děčínský šéf dostal dárek

„Náš prezident Chrastný slavil 75. narozeniny, tak jsem hráčům řekl, že by bylo hezké dát mu dárek v podobě výhry. A zároveň jsem chtěl udržet třináctiletou domácí neporazitelnost s Ústím,“ vypíchl dlouhou úspěšnou šňůru Válečníků Budínský po dalším vítězném zářezu.

Armex zvítězil 76:74, ale série Děčína se pořádně otřásala. Sluneta na palubovce favorita dlouho sahala po nečekané výhře.

„Asi si to letos rádi děláme těžší. Na začátku jsme nechali ústecké Američany, aby se dostali do hry, a potom to takhle vypadá. Byl z toho zápas s dramatickou koncovkou, který se lidem nakonec líbil, protože tam bylo to vítězství,“ uvedl děčínský pivot Robert Landa.

Speciální motivace od kouče Budínského Válečníky nažhavila, ale zároveň i svazovala. „Možná nám to vlezlo trochu do hlavy a udělalo nám to ten zápas těžší. Ale tím nechci snižovat výkon Ústí, hrálo výborně, hlavně v prvním poločase. Ve druhém jsme zavřeli obranu a už to bylo lepší,“ ohlížel se Landa.

Dárek pro dlouholetého šéfa Chrastného tak vyšel dokonale a i vítězná šňůra odolala. „Když se to podařilo, tak jsem za to samozřejmě rád. Ale určitě jsem hráčům neříkal, že když se to nepovede, že se tady budeme střílet do nohou,“ usmíval se Budínský.

Úřadující vicemistři půjdou do nadstavbové skupiny A1 ze třetího místa po základní části NBL, na druhé Pardubice ztrácejí tři výhry. „Vzhledem k tomu, jak Pardubice posílily a jaké mají výsledky, tak jsou zatím zaslouženě druhé. To je realita. Ale určitě se jim to budeme snažit ve skupině A1 znepříjemnit,“ nevzdává se Landa.