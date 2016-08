Krakoviče zlákal Děčín až napodruhé: Nejlepší volba

„Děčín projevil zájem už po konci sezony. V té době jsem ještě čekal, jak se situace kolem mě vyvine. Preferoval jsem znovu zahraničí společně s přítelkyní,“ uvedl pro klubový web Krakovič. „Měl jsem potom problémy s agentem, a tak jsem se rozhodl situaci řešit sám a zůstat v Česku. Ozval jsem se znovu Děčínu, a tak jsme se domluvili.“

Jeho přítelkyně Tereza Pecková, ústecká rodačka a basketbalová vicemistryně světa, opustila Calais s ním a zamířila do Valosunu Brno.

Krakovič ve Francii hrál v průměru 26 minut, nastřílel 13 bodů a měl 8 doskoků na zápas. „Zahraničí pro mě bylo výzvou, abych si vyzkoušel, jak to chodí jinde než v České republice. Jsem za to rád, protože jsem si zkusil roli cizince v týmu,“ tvrdí o svém prvním angažmá za hranicemi. Nyní měl i jiné nabídky než tu z Děčína. „Ale jeho jednání bylo profesionální a po rozhovoru s vedením a trenérem jsem se rozhodl, že je to pro mě nejlepší volba.“

Prostějov, Chomutov, Ústí nad Labem a Brno, to jsou jeho štace v české elitní soutěži. Děčín je pátou zastávkou, třetí severočeskou. „Nejvíc se znám s Ondrou Šiškou, se kterým jsem hrál v Brně, ale z ligových utkání znám i ostatní kluky.“

Rodák z Kyjova se k Armexu připojí tento týden. „Ale jelikož mám problémy s břišním svalem, měl bych se do plného procesu zapojit za 10–14 dní podle toho, jak se stihnu dát do pořádku.“ Krakovič se těší na děčínské publikum: „Atmosféra bude jako každoročně jedna z nejlepších v republice!“