Musíme se dobře vyspat, přál si Vyoral po skvělém startu před odvetou

„Rozhodla naše větší agresivita na útočném doskoku. Vedení 1:0 ale vůbec nic neznamená, hraje se na čtyři výhry. Musíme se dobře vyspat, připravit se na další zápas a ten samý výkon předvést i ve druhém utkání,“ velí děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral.

V Pardubicích, které skončily po dlouhodobé části NBL druhé, vyhráli finalisté z posledních dvou sezon letos vůbec poprvé. Pět minut před koncem Armex vedl 62:52, pak si ale vybral hluchou chvíli a domácí otočili na 65:64. Finiš však znovu patřil Děčínu, za vítězstvím ho nasměrovala Šiškova trojka.

„Když jsme tu hráli v průběhu sezony, byli jsme těmi, kteří tahali za kratší konec lana a ty výkony od nás nebyly dobré. Teď jsme ale byli svědky velmi bojovného a urputného basketbalu, kdy si týmy nedarovaly ani metr. My jsme potřebovali dobrý poločasový výsledek, abychom věřili, že tu můžeme vyhrát. A to se povedlo,“ hodnotil děčínský kouč Pavel Budínský.

„Ve druhé půli jsme udělali šňůru a dostali se do zajímavého dílčího náskoku, ale Pardubice logicky nemohly složit zbraně. Potrestaly naši liknavost a přehouply se přes nás. V závěru jsme se ale rychle vzpamatovali a dokázali na to reagovat. Byla to taktická bitva a nám přálo štěstí,“ radoval se Budínský.

To pardubický pivot Radek Nečas smutnil: „Po té předvedené hře je naše porážka zasloužená. Měli jsme problém hlavně s obranným doskokem a se ztrátami. V závěru jsme nechali volného Šišku, který dal trojku, což rozhodlo.“ Druhý zápas se hraje dnes znovu v Pardubicích.