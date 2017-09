Kyrgios chce do finále Davis Cupu. Srbové nastoupí ve Francii bez opor

Belgičané mají s Australany vyrovnanou bilanci 2:2 a přemožitele českého výběru z prvního kola chtějí zastavit i za pomoci antuky. „Necháme na kurtu život,“ vyhlásil dvanáctý hráč světa David Goffin, hlavní zbraň domácích. Belgičané by rádi postoupili do finále potřetí a navázali na ročníky 1904 a 2015.

Australané jsou s 28 triumfy druhým nejúspěšnějším týmem v historii po USA. Američany letos vyřadili ve čtvrtfinále a znovu by měl být jejich hlavní údernou silou kontroverzní Kyrgios.

Dvacátému hráči světa se tolik nedaří na turnajích, ale v soutěži o salátovou mísu ožívá. „Stačí jen pomyslet a dostávám do žil novou energii. Letos mám mezi prioritami zůstat zdravý a uspět v Davis Cupu,“ vyhlásil.

Na US Open prohrál už v prvním kole i kvůli problémům s ramenem, ale v Belgii je připraven udělat maximum, aby týmu pomohl. „Rád bych mísu jednou vyhrál a letos máme velkou šanci po hodně dlouhé době,“ míní Kyrgios.

I Francie si vybrala za povrch antuku a je favoritem. Po dlouhé době sice chybí v elitní patnáctce žebříčku dvouhry francouzský zástupce, ale Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille a deblová dvojice Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut by měli být zárukou úspěchu. „Víme, že máme na turnajích špatnou sezonu, ale není konstruktivní to slyšet každý den. Chceme do finále,“ řekl kapitán Yannick Noah.

Francouzi možná nemají ideální formu, Srbům ale chybí opory. Novak Djokovič ukončil sezonu a nepřijeli ani Viktor Troicki a Janko Tipsarevič. Hrající kapitán Nenad Zimonjič má k dispozici jako jedničku do dvouher Dušana Lajoviče.

„Galský kohout je favoritem, ale nejsme dopředu poraženi. Je to obrovská zkušenost pro mladé a všichni víme, že v Davis Cupu se zázraky dějí. Lajovič se hodně zlepšil a budeme bojovat do posledního míče,“ řekl Zimonjič.