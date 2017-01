Kapitán Navrátil: Austrálie je mírný favorit, ale my nechceme do baráže

„Určitě je mírným favoritem Austrálie, hlavně hraje v domácím prostředí. V Davis Cupu nehraje roli žebříček, s tím jsme se už v minulých utkáních setkali. Ale přece jen mají patnáctého hráče světa (Nicka Kyrgiose) a deblistu z první desítky, který teď vyhrál debla na Australian Open (Johna Peerse),“ řekl Radiožurnálu Navrátil.

„My jsme však přijeli s tím, že chceme překvapit a určitě předem nejsme poraženi. To jsme nikdy nebyli. Budeme spokojeni, když se domů budeme vracet s jakoukoliv výhrou a vyhneme se baráži,“ dodal Navrátil.

Vedle Berdycha mu chybějí i Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem, jedničkou tak bude Jiří Veselý. Do páteční dvouhry by měl také zasáhnout debutant Jan Šátral a v týmu jsou i veterán Radek Štěpánek a další hráč bez jediného daviscupového startu Zdeněk Kolář.

„Určitě je to nezvyklá situace, když člověk má ten tým zažitý a přijde o tři hráče. Je to na jedné straně určitě špatné, na druhou stranu ale aspoň dostanou šanci mladší kluci, kteří se stejně musí v budoucnu zabudovat do týmu, a to prakticky co nejrychleji,“ podotkl Navrátil.

„Budou to jejich první zkušenosti. Doufám, že se s tím poperou a budou si toho vážit tak, jak v minulosti bojovali Radek a Tomáš za český tenis, za Českou republiku. Myslím, že půjdou v jejich šlépějích,“ prohlásil Navrátil.

Jeho svěřenci dnes poprvé trénovali v dějišti utkání na centrálním dvorci Kooyong Clubu. „Je to tu historické, pěkné, akorát hrajete na místě, kde je jen centrkurt a nemáte další kurty, takže je to komplikované v trénování. Jestliže nemáte zázemí tady a nemáme ho ani v Melbourne, musíme se pořád stěhovat. Kdyby tu byl ještě jeden tréninkový kurt, bylo by to optimální. Ale srovnáme se s tím, je to pro obě dvě strany stejné,“ řekl Navrátil.

„Kurt je středně rychlý, míče stejné jako na Australian Open. Akorát se tu točí vítr, nejde to z jedné strany, to je největší nepřítel tenisu. Ale jinak vše doteď funguje dobře a já doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal.