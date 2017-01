Jéžišmarjá, zase to na mě letí! Plíšková vypadla, kouč vidí rezervy

Z lóže sledoval její marný boj Plíškové s Mirjanou Lučičovou-Baroniovou, která pálila míčky přes síť pohotově, prudce a bezstarostně. Viděl, že se čtvrtfinále Australian Open nevyvíjí tak, jak si představoval.

Po prohře 4:6, 6:3, 4:6 zvolna odkráčel z Laver Areny a nejprve zamířil do šatny za Plíškovou. „Je smutná, no. A my s ní,“ řekl poté. „Ale myslím, že celý tým má chuť dřít dál. Povíme si, na čem chceme dělat, a za tím půjdeme.“

Už jste si vyjasnili, kdo nebo co má největší vinu na vyřazení?

Nejvíc za něj může paní Lučičová-Baroniová. Kája věděla, co by ráda hrála, ale skoro celý zápas k tomu nebyla puštěna.

Co se jí nedařilo? Podání?

Hm, potřebovala líp servírovat. Když nedala první podání, přiletěla jí zpátky pecka, na kterou těžko reagovala. Dalším úderem už soupeřka hrála forhend, což jsme nechtěli. Mirjana se tím ostrým returnem dostala Karolíně do hlavy, nabourala jí servis. Na jedné straně, kde svítilo sluníčko, se s ním navíc vypořádala líp. Skóre hodně záleželo na tom, jestli ona udělá chybu.

Oč byla Chorvatka nepříjemnější, než Lotyška Ostapenková, kterou Plíšková přetlačila ve třetím kole?

Ostapenková hrála dobře, ale servíruje hůř než Lučičová. Z jejího druhého podání mohla Kája něco udělat a zatlačit. Dneska zareturnovala a už byla v obraně. Bylo málo výměn, ve kterých by dominovala. Málokdy se dostala do situace, kdy se mohla připravit a zahrát balon, kam chtěla. Do hlavy se jí dostalo: „Jéžišmarjá, už to zase na mě letí. Co teď mám dělat?“

A znejistěla i na podání?

Občas hrála první servis na jistotu, protože po druhém jen sbírala balony. Proto jí ten první tolik neletěl, Mirjana jí ho začala vracet a moc se nezměnilo.

Cítil jste naději, když Karolína vedla 4:3 ve třetím setu?

Zdánlivě to vypadalo dobře. V té chvíli byla Kája při chuti, jako že to dá. Ale soupeřka do toho šla. Byla lepší a zasloužila si vyhrát.

David Kotyza

Právě za stavu 4:3 se Chorvatka nechala ošetřit a odešla z kurtu. Mohla tak Karolínu rozhodit?

Hlavní bylo, že hned hrozně dobře zaservírovala. Čtyřikrát trefila první podání, byly z toho tři esa a winner z forhendu. I další game byl hladký pro Mirjanu. Pak už to bylo těžké.

Porážka ve čtvrtfinále Australian Open se 79. hráčkou světa. Není to škoda?

Kdyby Mirjana hrála s někým jiným, fakt bych jí to přál. Prožívá svůj sen, což si asi zaslouží vzhledem k tomu, co si vytrpěla. Byla v nějaké zóně, asi ani nevnímala, že je na druhé straně Kája a co hraje. Škoda to je, každá porážka mrzí. Na druhou stranu je to Karolínin druhý nejlepší výsledek na grandslamu, její maximum v Melbourne. Vyhrála v Brisbane. Za pár dní budeme s tímhle australským výletem spokojení.