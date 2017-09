Kuráž! vyzývá trenér Kotyza. Přehazováním sítě se grandslam nevyhraje

Jeho filozofie je jasná. Díky vyrovnanosti a jistotě může tenistka vyhrát spoustu zápasů. Trofeje se však dobývají útokem. Zvlášť ty nejvzácnější.

David Kotyza

„Kdo jenom přehazuje síť, pohár nezvedne,“ tvrdí. „Během sedmi zápasů vždycky aspoň jednou narazíte na nějakou rozjetou bomberku, proti které údržba nestačí.“

I proto by u Plíškové rád viděl větší odvázanost a ochotu riskovat za všech okolností.

Chybělo Karolíně určité odbrzdění v partii s Vandewegheovou?

Tušili jsme, že moc šancí nepřijde. A když se nějaká objeví, je potřeba to zmáčknout víc. Kája se v prvním setu udržela hlavou, ale nedařilo se jí náš plán provést.

Co konkrétně?

Zejména líp returnovat první servis Coco, ze kterého Američanka získávala na moje gusto až moc přímých bodů. Věřil jsem, že bude Kája úspěšnější, aby Coco trošku znervózněla. I když se to nepovedlo, měla setbol.

Ano a výměnu docela dobře rozehrála, že?

Jo, jo. Bohužel se nedokázala dostatečně odvázat. Coco měla na své poměry minimum vln. Pořád držela laťku dost vysoko. Četla Kájin servis. Nedělala lehké chyby a výborně returnovala, což zásadně ovlivnilo zápas.

Obvykle v bitvách ranařek rozhodne, kdo spustí palbu dřív. Byla Karolína váhavější?

Pokud srovnávám její odvahu na začátku naší spolupráce a teď, vidím pokrok. Ona sama ví, že má rezervy. Jen musí to vědění přenést na kurt.

Jak?

Zkusit na něj jít s kuráží a bez obavy z porážky. Klidně prohrát. Jít do boje bez garance, že to vyjde. Když se odváže, prohraje a nebude jí to vadit, může se odrazit k velkému triumfu. Zatím ovšem pořád opatrnostní složka převažuje nad rizikovou.

A to jí zabraňuje dosáhnout na jednu velkých trofejí?

Může být. V New Yorku na zádech tahala batoh odpovědnosti, že je jednička a že by se tady měla předvést. Přitom do loňského US Open na grandslamech nepřelezla třetí kolo. Jedním postupem do finále se to nezlomí.

Zato letošní dvě čtvrtfinále a jedno semifinále jsou dobrým signálem?

Je vidět, že se na grandslamech zlepšuje. Na titul to zatím nestačí, ale dělá na tom, což je důležité. Ví, kde nás tlačí bota. Teď se nebavím o kondici, v níž se musí malinkými krůčky pořád zlepšovat. V ní má ještě větší rezervy.

Od pondělí už jedničkou nebude. Osvobodí ji to?

Mně to tak přijde. Především je paráda, že vůbec byla první. Nějakou dobu úplně nahoře vydržela. Osobně jsem čekal, že bude ještě ve větší křeči. Přestože vnitřně musela hodně bojovala, popasovala se s tím důstojně. Konec sezony ukáže, jestli se uvolní. Když si odpočine a spadne to z ní, třeba na Masters může hrát výborně.

Může ji zkušenost s létem na trůnu obohatit?

Nemůžu mluvit za ni. Kája bývá často nespokojená, hledá chyby. Ale podstatné je, že se posouvá. Nejsou to mílové skoky, ale v kariéře jde pořád nahoru. Když vydrží makat, tak věřím, že bude fakt skvělá.

Dokážete odhadnout, jak je její strop vysoko?

Těžko hádat. Na grandslamech se rojí překvapení. Kdo by čekal, že Ostapenková vyhraje Paříž? Že bude Venus ve dvou finále a na cestě do třetího? Konkurence je vyrovnaná. Ale když se podívám, jakým stylem holky vítězí, utvrzuju se v názoru, že přehazováním míčů přes síť se nikdo až k poháru nedostane.