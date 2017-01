Kouč Kotyza: Ostapenková chytila do ruky jinovatku. A Kája se nesesype

Kotyzovo angažmá u Plíškové zatím vychází fantasticky. Osm zápasů. Osm vítězství. Titul z turnaje v Brisbane a premiérový postup do osmifinále Australian Open.

V chladném sobotním večeru však dění na betonovém jevišti nevěstilo nic dobrého. Ostapenková zahnala Plíškovou až na hranu propasti, za stavu 2:5 ve třetí sadě už se Češka skoro smiřovala s vyřazením.

Jenže závěrečná pasáž utkání přinesla euforické okamžiky, tenistčino senzační povstání a prudké erupce radosti tří stejně oblečených chlapů v její lóži.

Kotyza společně s Karolíniným přítelem Michalem Hrdličkou a jejím kondičním trenérem Martinem Noskem vyskakovali ze sedaček a hlasitě hnali nasazenou pětkou za triumfem.

Zkoušeli jste ji fanděním vyhecovat?

Už to vypadalo hodně blbě. Ničím jiným jsme jí nemohli přispět. Naštěstí jí pomohla taky soupeřka, která znervózněla a ztratila servis na 3:5.

Kde jste v kritických okamžicích hledal naději?

Věřil jsem, že když si Kája podrží podání na 4:5, ještě jeden brejk by mohla udělat. Šla hrát na stranu, kde trochu foukalo do zad. Pak už to bylo drama. Bylo důležité, že začala brutálně dobře servírovat.

Čím ji Ostapenková zaskočila?

Nachystala se skvěle, překvapila nás. Rozhodla se, že bude riskovat, což byl na Káju dobrý recept. Málem jí vydržel až do konce. Hrála pořád po lajnách a Kája nevěděla, co s tím má dělat.

Teprve se s Karolínou seznamujete, co nového vám o ní partie prozradila?

Viděli jsme, že nestačí jen parádně servírovat. Musí zlepšit i ostatní parametry, aby nediktovala hru pouze podáním. Jakmile začne míče jenom vracet, tak to stačit nebude. Přesně o tomhle se bavíme v tréninku. Samozřejmě to souvisí se zlepšením pohybu a reakcí. Dneska se moc často bránila, což jí nesedí. Soupeřka hrála skoro nad svoje možnosti. Ale pokud chce Kája hrát o tituly, bude se podobnými výkony potkávat běžně.

Potvrdila pověst hráčky, která umí řešit krizové okamžiky?

Věděla, co má dělat. Možná toho ale nebyla schopná. Soupeřka jí všechno zabíjela po lajnách, pálila na ni nízké míče. A Kája se cítila nepohodlně. Nedařilo se jí z toho průšvihu vybřednout. Vytáhl ji až servis a bojovnost, kterou ukázala v závěru. Využila toho, že Ostapenková chytla do ruky jinovatku. Má zkušenosti z větších zápasů na US Open nebo ve Fed Cupech a taky chladnokrevnost. Nesesype se, ani když prohrává 2:5 ve třetím setu.

Vyčítal byste jí hození raketou, za které dostala napomenutí?

Určitě ne. Potřebovala dát najevo emoce a ty negativní vypustit. Měla to spíš udělat ještě dřív. Bylo to z její strany takové suché, i proto se zápas vyvíjel špatně. Uvnitř možná bojovala, ale chtělo to víc se nabudit.

Zbyly jí už jenom čtyři rakety. Nevadí?

Vidíte, to ani nevím. Ona nemění raketu pokaždé, když přijdou nové míče. Tak snad s těmi čtyřmi vydrží. Případně koupíme nějakou v krámu. Anebo musí hrát líp, aby je lámat nemusela.

Prvními dvěma koly proklouzla snadno. Jak ji dnešní krušná zkušenost může posílit do dalších bojů?

Takový zápas potřebovala. Jak jde všechno moc hladce, není to pro ni ideální. Nechtěl jsem, aby se ocitla úplně na hraně. Čekal jsem bitvu, ale nemyslel jsem si, že bude skoro prohraná. Tenhle mač Káje rozhodně neuškodí. Teď už ví, že musí být nachystaná od prvního míče. A že holky, které ji chtějí porazit, můžou hrát nad svoje poměry. Poznala, že když bude opatrná a bude míčky jenom nahazovat, tak to stačit nebude.