Sprinterské týmy podcenily na Dauphiné únik, životní úspěch slavil Bouwman

V puntíkatém trikotu nejlepšího vrchaře, který nosil v zastoupení za lídra závodu Thomase de Gendta, projel s rukama nad hlavou cílem 23letý nizozemský blonďák, který měl dosud na kontě jediné profesionální vítězství, předloni v etapě závodu Valle d ́Aosta.

V předchozích letošních závodech nedojel Koen Bouwman, cyklista týmu LottoNL-Jumbo, ani jednou v první desítce. Až nyní. A hned je nejvýše.

„Pořád tomu nemohu uvěřit,“ svěřoval se v cíli. „Jsou tu moji rodiče, moje přítelkyně, viděli mě vyhrát. Je to neuvěřitelné. Tohle je tak velký závod a pro mě obrovský úspěch.“

V úniku šlapal na závodě Dauphiné už o den dříve, sbíral tehdy body do vrchařské soutěže. „Dnes jsme zase chtěli do úniku a zase pobrat nějaké body,“ líčil. „Šest lidí velice dobře spolupracovalo, měli jsme rychlost a začali věřit, že bychom to mohli dokázat.“

Momentka z etapového závodu Critérium du Dauphiné

V den, kdy cyklisté letěli rychlostí 44 km/h na úrovni nejrychlejšího z možných itinerářů, se sprinterským týmům povedlo únik hrubě podcenit. Arnaud Démare sice poté stejně jako v pondělí ovládl spurt pelotonu, tentokrát to však byl pouze spurt o 7. místo.

V čele celkové klasifikace zůstává Thomas de Gendt z Lotta Soudal o 48 vteřin před Axelem Domontem z AG2R. Všichni největší favorité v čele s Chrisem Froomem či Albertem Contadorem zaostávají o 1:09 minuty.

Na 78. místě přijel do cíle v hlavním poli také Roman Kreuziger, po třech etapách je celkově pětatřicátý. Petr Vakoč dorazil na 169. místě se ztrátou 7:04 minuty, zatímco u jména Leopolda Königa se v neoficiální výsledkové listině objevilo DNF - nedokončil.

Uprchlíci měli náskok až sedm minut

Únik dne se tentokrát zrodil pouhé dva kilometry po startu etapy v Le Chambon-sur-Lignon a propracovala se do něj šestice Bouwman, Vermeulen (oba LottoNL-Jumbo), Nauleau (Direct Energie), Backaert (Wanty), Pacher a Siskevicius (oba Delko Marseille).

Jejich náskok vystoupal až k sedmi minutám, načež si na čele hlavního pole zavelely k větší aktivitě sprinterské týmy Kaťuša, FdJ a Cofidis. Náskok uprchlíků postupně klesal, ne však dostatečně.

Osm kilometrů před cílem stále činil 1:15 minuty.

Pět kilometrů: minuta.

Tři kilometry: 45 vteřin.

V tu chvíli se už sprinterské týmy začínaly postupně vytrácet z čela pelotonu. Pochopily, že to nezvládnou.

Tým LottoNL - Jumbo naopak využil toho, že měl v úniku dvoučlenné zastoupení. Vermeulen rozjel spurt uprchlíků, Bouwman dokonal dílo.

Nebyla to na Dauphiné poslední šance pro sprintery, svědčit by jim mohla ještě pátá etapa. Všechny ostatní však budou zaměřeny především na jezdce pro celkovou klasifikaci. Počínaje tou středeční, ve které změří cyklisté síly na trati 23kilometrové zvlněné časovky.