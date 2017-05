Po stopách hvězd. Silnice, nebo dráha? Budu se muset rozhodnout, ví Babor

„Už nyní si to připouštím a připravuju se na to,“ říká sedmnáctiletý juniorský reprezentant.



Má k tomu pádný důvod. Vždyť mladík v barvách pražského týmu Kovo zvládá obě disciplíny na výbornou. V červenci minulého roku ve švýcarském Aigle získal juniorské stříbro na dráze ve scratchi, letos v dubnu zase slavil na silnici dvě etapová vítězství v německé Chotěbuzi.

„Strašně moc mi pomohl tým. Kluci výborně pracovali na posledních kilometrech. Tu cestu k vítězství mi hodně usnadnili,“ vzpomíná na obě etapová prvenství Babor.



V Německu dokonce oblékal i dres pro vedoucího závodníka, jenže pak přišla obávaná časovka, 55. místo a konec nadějí na celkový triumf.

„Časovkář ze mě nebude, takže nemá smysl ji trénovat a soustředit se na ni. Navíc jsem ani na celkové prvenství nepomýšlel,“ doplnil.



Nejdřív horská kola, pak dráha a silnice

K cyklistice přičichl rodák z Prahy už v šesti letech. Původně toužil závodit na horských kolech, později ale pochopil, že dráhová a silniční cyklista mu jde přece jen lépe. V kategorii kadetů přestoupil do stáje Kovo Praha, kde se o jeho sportovní růst stará bývalý dráhařský reprezentant Marek Mixa.

I přes úspěchy na silničním kole Babor zatím nepřemýšlí o definitivním přestupu ke královně všech disciplín. Touží letos přidat další dráhařské medaile na mistrovství Evropy a pak i na mistrovství světa, které se koná v italském Montichiari.

„Zaměříme se více na dráhu, protože chceme dovézt medaile z obou vrcholných akcí,“ poodhaluje sezonní plány. „Ale silnici úplně nevynechám,“ ujišťuje vzápětí.



Už ve čtvrtek se mladý spurter postaví na start juniorského Závodu míru, jednoho z nejprestižnějších závodů této kategorie. A pořadatelé i reprezentační trenér Tomáš Konečný do Babora vkládají určité ambice.



„Osobně velké cíle nemám, ostatně to nemám nikdy,“ usmívá se. „Reprezentační trenér mi ale říkal, že etapa či dvě by mohly vyjít. Hlavně tam ale budu v roli domestika pro kluky, kteří jedou na celkové pořadí,“ dodává.



Velký tým a možná i slavná Tour de France

Talentovaný junior přiznává, že žádný vzor v cyklistickém profipelotonu nemá. „Uznávám je, ale mým snem je konkurovat těm nejlepším závodníkům světa,“ říká.

A tak rychlý mladík přemítá: „Chtěl bych časem do některých z předních týmů. Může se ale stát plno kladných, nebo záporných věcí, které to mohou ovlivnit,“ myslí si Babor, který si k profesionální silniční cyklistice přičichl už během minulého roku.

Téměř tři měsíce strávil na stáži v tréninkovém centru Mezinárodní cyklistické unie (UCI) ve švycarském městečku Aigle. Mimochodem stejný kemp v minulosti podstoupil i Petr Vakoč, aktuálně jezdec worldtourového týmu Quick-Step a Jarmila Machačová, elitní česká dráhařka.

„Díky tomu, že jsme nemusel chodit do školy, jsem trénoval tříkrát denně. Konečně jsem také zlepšil angličtinu,“ vzpomíná Babor. „Fyzicky i psychicky to bylo daleko náročnější než v Česku. Nemůžete si s nikým v rodném jazyce popovídat. Na druhou stranu mi to hodně dalo.“

Český rychlík vykročil správným směrem.

Naplní se v nejbližších letech jeho sny?