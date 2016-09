Další sokyně Karolíny Plíškové: Ana, zázrak z Dubrovníku

Zvětšit fotografii Ana Konjuhová v osmifinále US Open | foto: AP

Byly jednou čtyři sestry: Andrea, Antonia, Antea a Ana. A pokud to vypadá jako pohádka, tak to sportovně platí - poslední jmenovaná je v pouhých osmnácti letech ve čtvrtfinále US Open. Další sokyní Karolíny Plíškové bude právě chorvatská supernaděje jménem Ana Konjuhová.