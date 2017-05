Dálkař Juška při měření nevěřil, že právě překonal letitý český rekord

Na Memoriálu Ludvíka Daňka přitom Juška poprvé skákal z plného rozběhu. Vzhledem k rychlému splnění limitu pro účast na mistrovství světa v Londýně musí upravovat svůj závodní i tréninkový program.

Stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy v roce 2015 letos musel halovou sezonu vynechat, protože si na začátku ledna při tréninku natrhl na dvou místech zadní stehenní sval. První kvalitní trénink absolvoval až na dubnovém soustředění v Africe.

Před úterním závodem proto neměl žádné velké ambice. „Nastupoval jsem s tím, že vůbec nevím, co mám čekat. Poprvé jsem nastupoval z plného rozběhu. Když jsem skákal třeba na extralize, tak to ještě bylo ze zkráceného rozběhu. Vtipkovali jsme s trenérem, ať hned skočím ten limit pro Londýn, ať máme klid,“ uvedl dnes v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Ostrý limit zaručující start na MS je 815 centimetrů, což byla do úterního podvečera hodnota Juškova osobního rekordu. Překonal ho o čtrnáct centimetrů a stále nevychází z údivu. „Nevím, jak to popsat slovy, je to něco úžasného. Vůbec jsem to nečekal,“ svěřil se. Překvapený byl i jeho trenér Josef Karas. „Ještě jsme si pořádně nesedli a nepovykládali. Trenér odjíždí s vícebojaři do Götzisu,“ řekl dálkař.

Když čekal na změření pokusu, ještě o rekordu nepřemýšlel. „Viděl jsem na tom orientačním měřidle, že je to za osm metrů. Tak jsem se modlil, aby to byl v uvozovkách aspoň ten limit pro Londýn,“ uvedl.

Shání video rekordního pokusu, aby ho mohli s koučem rozebrat. Technicky byl vydařenější než jeho další dva platné pokusy z úterního závodu, při nichž zůstal pod osmimetrovou hranicí. „Ostatní skoky jsem spíše přebíhal. Tady jsem se konečně na prkně z té rychlosti pořádně odrazil. Vyšlo to pak ještě jednou, kdy to ale byl bohužel přešlap,“ vyprávěl.

Juška se zařadil na průběžné čtvrté místo světových tabulek a je aktuálně nejlepším Evropanem. Kam se může jeho výkonnost v průběhu sezony posunout, nedokáže odhadnout. „To bych taky rád věděl. Budeme se to snažit vyladit, zařadit víc skákání, abych to dokázal prodat na mistrovství světa,“ řekl.

Po častém závodění plánuje v létě kemp na horách, kde zapracuje na kondici, aby byl na MS v té nejlepší možné formě. Na loňské olympiádě v Riu mu o jediné místo a jediný centimetr unikl postup do finále.

Přesný závodní kalendář zatím nemá. „Neměl jsem výkon, tak jsem byl na většině závodů na čekací listině. Pokud mě vezmou, tak bych chtěl závodit na mítinku v Innsbrucku 2. června, kde stavějí sektor na náměstí,“ řekl Juška. Právě na tomto mítinku si před dvěma lety vytvořil do úterka platný osobní rekord. V sobotu 10. června ho čeká mistrovství republiky v Třinci.