Macháček i Kvapil se hned v úvodu Dakaru potýkali s technickými problémy

Devětapadesátiletý Macháček původně figuroval ve výsledcích na 9. místě, nakonec ale po minutové penalizaci za překročení rychlosti na přejezdové části etapy klesl na 14. příčku. Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek ještě předtím musel řešit provizorní opravu svého stroje, utrhlo se mu totiž lanko plynu u rukojeti.

„Vůbec to nechápu, nikdy jsem neviděl, že by se to někomu stalo. Pozdě to v zatáčkách přidávalo, měl jsem starost, aby se nezasekl plyn. Ani jsem nevnímal terén a odpočítával jsem každý kilometr rychlostní zkoušky, aby se provizorní oprava nerozbila. Kdybych zůstal stát na rychlostní zkoušce, nabral bych časovou ztrátu,“ uvedl Macháček na webu týmu Barth Racing.

Nepříjemný zážitek si odnesl i jeho týmový kolega Zdeněk Tůma, startující také na čtyřkolce. „První dakarská etapa mě hned vyškolila. Je vidět, že jsem nováček. Na 25. kilometru byla velká louže a než jsem se rozhodl, z které strany ji objedu, tak jsem v ní skončil a trochu jsem se tam utopil. To mě stálo asi deset minut času,“ řekl Tůma, jenž je průběžně na 34. místě.

Kvapil musel opravovat poškozenou nádrž, z níž mu unikalo palivo. Až do cíle neustále doplňoval benzín. „Počítám s tím, že se během prvních etap budu se strojem ještě postupně sžívat. Učím se také číst zdejší terén, který je pro mě zatím dost nepřehledný a hodně se liší od tratí, na které jsem zvyklý. Nicméně, v první části závodu se mi jelo velice dobře,“ uvedl Kvapil.

Další člen týmu Big Shock Racing Martin Macík mladší startující s kamionem Liaz stále bojuje s horečkami. Navíc nakazil nemocí i další členy posádky. „Bacil jsem prsknul ještě na kluky z kabiny. Mrkev (Michal Mrkva) zatím vypadá dobře, ale Ferry (František Tomášek) už je na antibiotikách stejně jako já,“ uvedl Macík, jenž dojel první etapu na 18. místě.

Druhý nejmladší jezdec mezi kamiony ale věří, že se se zdravotními problémy rychle vypořádají. „Vyrazit do závodu s horečkou, když je venku 40 stupňů ve stínu, je fajnové. Ale jsme tvrdí chlapi, takže nás žádná rýmička nerozseká. Na Dakaru se člověk rychle vypotí,“ řekl Macík, jenž zaostal za nejrychlejším Martinem Kolomým o 2:48 minuty.

Zatímco v pondělí jeli účastníci 39. ročníku rallye jen 39 měřených kilometrů plus více než 400 km přejezdu, dnes absolvují 275 kilometrů dlouhou soutěžní část a celkově 803 kilometrů.

VIDEO: Dakar začíná. Podívejte se na startovní pódium Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu