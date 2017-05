Děčínský basketbal na finále vydělá. Ale vstupné je proti hokeji lidové

Už třetím rokem se nemění prostředí ani obsazení, i středeční bitva (18.00) s Nymburkem přitahuje fandy jako magnet.

„Oba předešlé roky jsme byli v plusu, i když nešlo o astronomické částky,“ doznal Houser na klubovém webu. „Vrcholový sport je o penězích. Ale nejen o nich, což v Děčíně platí dvojnásob!“

Vstupenka je za stovku. „Když to srovnám s hokejovým finále v Brně, kde stál lístek 1 250 korun, je basketbalové finále ‚lidová‘ zábava. Ale i v Brně bylo vyprodáno. Takže je to z mého pohledu naprosto v pořádku. Fanoušci pochopili, že to dělají pro svůj klub. To se mi strašně líbí.“

Permanentkáři mohli dostat vstupenku zdarma. „Ale věřím, že těch výměn bude co nejmíň a každý svůj klub rád podpoří.“