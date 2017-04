Cyklomaraton Malevil Cup hlásí velká jména z ciziny

„Velmi nás těší zájem cyklistů z ciziny. V tuto chvíli jsou přihlášeni závodníci z mnoha evropských zemí: třeba loňský mistr Velké Británie v MTB marathonu Ben Thomas a také obhájci loňského vítězství Krystyna Konvisarová z Ukrajiny a Peter Hermann z Německa. Registrujeme i zájemce o start ze Slovinska, Belgie a dalších států,“ pochvaluje si šéf tradičního cyklistického podniku Radek Patrák.

Britský cyklista Ben Thomas přijede do Lužických hor po pěti letech. Tenkrát se tu zúčastnil maratonského mistrovství Evropy. „Po pěti letech je Malevil Cup konečně zpátky v mém rozpisu závodů. Je to jeden ze závodů, který mě nadchl. Mám rád zdejší typ cest a stezek. Jen nechápu, proč mi trvalo tak dlouho, abych se do České republiky vrátil,“ uvedl Thomas.

I v tomto roce je Malevil Cup součástí seriálů UCI Mountain Bike Marathon Series, MarathonMan-Europe a Author Marathon Tour. Termín uzávěrky přihlášek s bonusovým pamětním trikem je 22. května. Program a více informací najdete na www.malevilcup.cz.

Startovní listina kategorie elite bude letos hodně nabitá. Jezdci z týmů BULLS nebo Centurion Vaude mívají nejvyšší ambice na prestižním etapovém závodu Cape Epic na jihu Afriky a chystají se to potvrdit i na Malevil Cupu. Velkým konkurentem by jim mohl být domácí cyklista Jan Škarnitzl ze Sram Mitas Trek týmu se sídlem v Lučanech nad Nisou.

Malevil Cup, který vede po území Česka a Německa, je ale určen především hobby jezdcům všeho věku. Ze čtyř tras dlouhých od 25 až do 100 kilometrů si vybere každý. O tom svědčí i účast pátera Pavla Mayera z baziliky v Jablonném v Podještědí, který se znovu chystá na nejkratší variantu. „Vloni jsem si závod moc užil a pocity v cíli se nedají popsat. Ani v tomto roce nezůstanu stranou a jsem již přihlášen,“ ujistil Mayer.

Přípravy Malevil Cupu jsou nyní v plném proudu. „Řešíme poslední povolenky od úřadů nebo úklid trasy od popadaných stromů nebo i černých skládek,“ upozornil Patrák. „Do příprav se zapojily i děti z místní mateřské školy U školy, které nakreslily skvělé motivy na Dětský Malevil.“

Malevil Cup 2017 se jede 10. června, start je tradičně na náměstí v Jablonném v Podještědí, cíl v nedalekém Resortu Malevil v Heřmanicích. Víkendový program bude určen i dětem. Pořadatelé chystají tradiční sobotní Čokojízdu a v neděli bude sportovní den pro nejmladší cyklisty. Uskuteční se i další závod Eleven MTB cupu, soutěže o ceny a doprovodný program věnovaný bezpečnosti na silnici.