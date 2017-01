Cyklokrosařka Nash v Hoogerheide spadla a dojela sedmá

Závěrečný závod SP v cyklokrosu v Hoogerheide (Nizozemsko) Ženy: 1. Vosová 42:48, 2. Brandová -13, 3. Worstová (všechny Niz.) -15, 4. Cantová -17, 5. Verdonschotová (obě Belg.) -21, 6. Richardsová (Brit.), 7. Nash obě -22, ...43. Havlíková -3:02, 52. Kukulová -3:53, 58. Vaníčková -5:04, 66. Bajgerová (všechny ČR) -7:05.

Konečné pořadí SP (po 8 závodech): 1. De Boerová (Niz.) 484, 2. Cantová 395, 3. Nash 393, 4. Van Loyová (Belg.) 353, 5. Lechnerová (It.) 298, 6. Nobleová (USA) 282, ...23. Havlíková 160, 32. Nosková 131, 73. Czeczinkarová 34, 79. Mikulášková 29, 90. Bajgerová 20, 91. Kukulová 20, 123. Minaříková-Švecová (všechny ČR) 2. Muži do 23 let: 1. Nieuwenhuis (Niz.) 50:51, 2. Russo (Fr.) -28, 3. Thijs Aerts (Belg.) -40, ...29. Mayer -3:35, 31. Březina -3:54, 42. Jarý -5:06, Ťoupalík (všichni ČR) nedokončil.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Nieuwenhuis 240, 2. Hermans (Belg.) 185, 3. Russo 180, ...7. Ťoupalík 141, 49. Březina 6, 55. Mayer 2. Junioři: 1. Pidcock (Brit.) 39:46, ...14. Kopecký -23, 20. Mikšaník -1:01, 22. Gavenda -1:05, 44. Schierl -2:05, 47. Vaníček -2:24, 57. Honzák (všichni ČR) -4:19.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Vandebosch (Belg.) 180, ...16. Kopecký 77, 27. Gavenda 43, 35. Schierl 29, 37. Vaníček 23, 41. Palička 19, 45. Honzák 15, 48. Mikšaník (všichni ČR) 11.