Úvod cyklistické East Bohemia Tour ovládl Hagen, Kaňkovský dojel třetí

Hagen nastoupí ve žlutém dresu do závěrečné, druhé etapy East Bohemia Tour. “Už jsem v podobné situaci byl před dvěma lety na závodech v Portugalsku - ale žlutý dres jsem nakonec ztratil o jednu vteřinu. Samozřejmě, že teď bych si ho rád udržel. Uvidíme, jak se vyvine druhá etapa, ale máme silný tým a etapové vítězství nás určitě povzbudí,” řekl Hagen.

Jeho tým Coop byl v úvodní etapě hodně vidět. Peloton v rámci první etapy absolvoval jedenáct okruhů dlouhých 15,5 km v okolí Lázní Bělohrad. Už ve druhém kole se k úniku vydala dvojice závodníků - Turek Ahmet Orken a Hagenův týmový kolega Philip Lindau. V průběhu závodu si vypracovali až čtyřminutový náskok.

Tři okruhy před cílem došly tureckému cyklistovi síly a Lindau, ač se dlouho snažil odolávat pelotonu, neuspěl. Do závěrečného okruhu vjel balík pohromadě a veškeré pokusy o úniky byly neúspěšné. V závěrečném spurtu si nejlepší pozici vybojoval Krister Hagen.

“Celý závod jsem se cítil dobře. Šetřil jsem síly a svým kolegům říkal, že bych se rád dostal k závěrečnému spurtu. Asi čtyři kilometry před cílem jsem se dokonce pokusil zaútočit. Možná to bylo trochu bláznivé, ale cítil jsem, že mám hodně sil,” vysvětloval.

“V závěru mi hodně pomohli týmoví kolegové. Tým Elkov Author měl jasnou strategii dostat dopředu svého nejlepšího sprintera Kaňkovského a poslední zatáčka byla dost chaotická, jelikož o pódium jelo asi osm jezdců. Ale cítil jsem, že mám na vítězství. Tak patnáct metrů před cílem jsem věděl, že to zvládnu,” popisoval Hagen své první vítězství na závodech UCI. “Na kontě už mám opravdu dost druhých a třetích míst, jsem rád, že jsem se dočkal výhry.”

Jediný český zástupce mezi trojicí nejlepších Alois Kaňkovský, vítěz čtvrtečního městského kritéria ELKOV Velká cena Hradce Králové, prý místo na stupních vybojoval spíš silou vůle. “Věděl jsem, že nemám úplně ideální nohy. Na start jsem nastupoval lehce nachlazený, myslím, že mám horečku, takže se mi moc dobře nejelo. Ale jsou to domácí závody a chtěli jsme to zkusit alespoň na sprint. Dnes to bylo moje maximum,” kývl.

Celkového vítěze East Bohemia Tour korunuje závěrečná sobotní etapa v Opočně a okolí. Trať dlouhá 171 km vede tradičně přes Orlické hory. Ještě před elitními cyklisty se na stejnou trať vydají hobby závodníci v rámci Hobby maratonu Grand Prix Královéhradeckého kraje.