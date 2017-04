Češi na světovém šampionátu smíšených párů v curlingu zatím jen vyhrávají

Český pár, který na šampionátu zároveň bojuje o možnost kvalifikovat se na olympijské hry do Pchjongčchangu, na úvod porazil Turecko 8:5. S německou dvojicí si poradil 7:5 a cenná byla také výhra nad Anglií 6:4. „Každý je zde porazitelný. Na druhou stranu si ale uvědomujeme, že i my můžeme prohrát s každým,“ uvedla Hájková po výhře nad Anglií na webu svazu.

Kanaďany Joanne Courtneyovou s Reidem Carruthersem, mistry světa ze čtyřkového curlingu, porazili Hájková s Paulem v dramatické koncovce. „Až Zuzanin fantastický take out posledním kamenem rozhodl o naší výhře,“ řekl kouč českého týmu Brad Askew. „Byl to doposud náš nejlepší výkon. Díky skvělému umísťování kamenů jsme neustále na Kanadu tlačili a nutili je hrát těžké kameny,“ dodal.

Češi vedou skupinu D a s předstihem mají jistý postup do play off. Spolu s nimi jsou v čele s čtyřmi výhrami Američani, s kterými se utkají dnes, v základní části je pak ještě čekají zápasy s Kazachstánem a Francií.

Průběžné pořadí: 1. Česko a USA 4 zápasy/4 výhry, 3. Kanada 4/3, 4. Německo a Anglie 4/2, 6. Francie 4/1, 7. Turecko a Kazachstán 4/0.