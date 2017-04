Z Pardubic a Svitav znějí superlativy: Kulisa čtvrtfinále byla úžasná

Hráči i koučové o nich mluvili v superlativech. A příznivci pardubické Beksy i svitavských Turů si takové poklony rozhodně zasloužili. Na všechna klání dorazilo více než tisíc a na páté čtvrtfinále v Pardubicích dokonce 1 490 diváků!

Na četnosti hlav v publiku se nijak neprojevilo, že hned dva zápasy vysílala přímým přenosem televize. Oba kotle se předháněly v decibelech a v halách na Dašické i Na Střelnici místy málem nebylo rozumět vlastního slova.

„Musím říct, že když byly nějaké tři čtyři minuty do konce, tak jsem Jobimu Wallovi říkal, že tady je fantastická atmosféra,“ uvedl k pátému duelu pro klubový web Pardubic jejich pivot Radek Nečas.

„Podívali jsme se za sebe a viděli jsme plná místa na stání. Hala byla zaplněná až po strop. Je to jenom dobře, protože lidi vytvořili neskutečnou kulisu,“ pokračoval nejlepší obranář ligy.

„Neuvěřitelné, neuvěřitelné,“ rozplýval se další pardubický dlouhán Kamil Švrdlík. „Jediný problém byl v tom, že se nám na hřišti hůře komunikovalo, ale samozřejmě jsme moc rádi, že diváci chodí a fandí. Byla to parádní atmosféra, na palubovce nebylo slyšet na dva metry, ale takhle je to super. Věříme, že lidi budou chodit dál,“ přál si podobnou podporu v nadcházejícím semifinále s Děčínem a případně také v bojích o titul.

„Fanoušci byli výborní. A neplatilo to jenom o posledním utkání, ale o všech v celé sérii v Pardubicích i ve Svitavách. Pro všechny hráče je výborné hrát v takové atmosféře,“ svěřil se rozehrávač Beksy Viktor Půlpán.

Skalní fandové Svitav se vehementně snažili o to, aby měli jejich hráči pocit domácího prostředí i venku. A nezřídka se jim to - s pomocí výkonných hlasivek a bubnů - dařilo.

„Naši fans jsou úžasní, musíme jim určitě poděkovat. Nejen v téhle sérii, ale v celé sezoně. V play-off to ještě daleko víc nakopli, předávali nám ještě mnohem víc energie,“ ocenil svitavský pivot Brett Roseboro.

Povzbuzování z hlediště se logicky promítalo do předváděné hry; diváci hráče v derby-sérii často vybičovali ke skvělým výkonům na hranici možností. Nezáleželo na tom, na jaké straně stáli.

„Byla to super propagace basketbalu ve východních Čechách,“ mínil trenér Svitav Lubomír Růžička. „Pro oba dva kluby to bylo výborné. Dokázaly, že sem basketbal patří. Díky Pardubicím tady má dlouhou tradici a teď myslím začíná i nová éra svitavského basketbalu. Klub si potřeboval projít nějakou nováčkovskou daní, ale stabilizoval se a v příštích letech by se měl stávat pravidelným účastníkem play-off,“ uvedl Růžička.

Jeho protějšek na pardubické lavičce Levell Sanders navázal: „Chtěl bych pogratulovat Svitavám, ale i nám, našemu týmu a fanouškům, protože to byla dobrá série a cítili jsme velkou podporu.“