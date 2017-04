Basketbalisté Pardubic rozhodli, utahali svitavského lídra Marka

Pivot Roseboro: Nehráli jsme to, co jsme chtěli Byl s přehledem nejlepším střelcem pátého basketbalového čtvrtfinále v Pardubicích, do koše domácí Beksy nasázel 23 bodů. Ale to svitavského pivota Bretta Roseboroa po porážce 62:90, která znamenala vyřazení jeho Turů z play-off, hřálo pramálo. Zklamání na něm bylo evidentní - na tiskovce ze sebe jen těžko soukal slova. „Pardubice byly od začátku agresivnější než my. Hrály nás od míče, nemohli jsme se dostat do našich útočných systémů. Výběr střeleckých pozic nebyl dobrý a nehráli jsme to, co bychom chtěli. Naše opory se trápily,“ vypočetl 25letý Američan. Zvyknout si na Beksu, jež na rozdíl od Turů nehrála v nastavbové skupině A2, ale v elitní A1, prý jeho mužstvu trvalo zhruba dva první zápasy série. „Sám jsem proti jejich pivotům hrál už loni, měl jsem s tím dost zkušeností a věděl, co očekávat. Ale nemyslím si, že jsem svému týmu pomohl tak, jak by bylo potřeba,“ kývl Roseboro.