Stát pořád bere sport jako nepřítele, postěžoval si šéf Jansta

Podle Babiše si sport zaslouží vlastní agenturu Sport si podle ministra financí Andreje Babiše zaslouží samostatnou agenturu mimo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Místopředseda vlády to řekl na valné hromadě České unie sportu v Nymburku. Sport je v současné době částečně ochromen kvůli dotační aféře a nevyplaceným finančním prostředkům z ministerstva školství, které měly svazy, jednoty a servisní centra v regionech obdržet do konce března. Babiš před delegáty valné hromady připustil, že sport neprožívá dobré období. "Vzhledem k té kauze, která se stala na ministerstvu školství, je to velice negativní," řekl předseda hnutí ANO. Je přesvědčen, že český sport si zaslouží samostatnou agenturu. "Je potřeba udělat inventuru všech sportovních zařízení, protože tam je obrovský deficit. Je potřeba investovat obrovské miliardy, navýšit provoz, udělat z toho agenturu, která nebude v rámci MŠMT. A zásadně změnit rozdělování peněz," uvedl Babiš. Představitelé sportu usilují už delší dobu o silnější pozici ve státní správě a vznik vlastního ministerstva. Podle Babiše je jedno, jestli půjde o agenturu nebo ministerstvo sportu. "Já v tom nevidím žádný rozdíl. Pokud bude agentura pro sport, která bude přímo pod premiérem, tak jde o to, aby to měli v rukách přímo sportovci a ne nějací lobbisti, kteří to tam rozdělují zezadu. To není možné," řekl. V dotační kauze jsou mezi obviněnými fotbalová asociace a její předseda Miroslav Pelta. Důvodem má být sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. "Fotbalisti to jednoduše podělali," řekl Babiš. "Není možné, když v minulosti některé vlády rozdělovaly peníze v nějakém baru v Intercontinentalu, aby se teď peníze rozdělovaly v nějakém bytě. To je pro mě nepřijatelné a skandální," komentoval případ zneužívání dotací. Přesto si Babiš myslí, že by fotbal měl finance na provoz klubů a mládeže od státu obdržet. "Já nevím, jak peníze tečou, jestli by šlo svaz vynechat a dát to přímo klubům, sportovcům. To by bylo nejlepší řešení," uvedl. Pro sport je letos ve státním rozpočtu vyčleněno šest miliard korun, příští rok by se měla částka zvýšit na 7,5 miliardy. Cílem je v budoucnu dosáhnout dvanácti miliard. "To je na provoz minimum," řekl Babiš. "Uvidíme, jak to bude po příštích volbách, kdo bude ve vládě. Já můžu jenom přát sportovcům, aby konečně měli ve vládě někoho, kdo bude peníze rozdělovat spravedlivě," dodal.