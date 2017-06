Univerzitní sprinter Coleman čtyřmi tituly napodobil Gatlina

Závody na obou šampionátech byly pro Colemana podobně těžké. „Na konci dne prostě došlo na závodění a šlo o to, kdo to chce víc. Nemyslím si, že by to kdokoliv jiný v ty dny chtěl víc než já,“ vyprávěl na pondělní tiskové konferenci.

Díky času 9,82 ze semifinále stovky se Coleman dostal do čela letošních tabulek a zařadil se na deváté místo historie. Ve finále v silném protivětru zaběhl 10,04. „Myslím si, že mám pořád stejné sebevědomí, jako jsem měl. Myslím si, že mám takový talent, abych byl schopen závodit s kýmkoliv,“ řekl.

Na překonání univerzitního rekordu na stovce před startem semifinále nemyslel, ale výkon ho nešokoval. „Vím, čeho jsem schopný a jakou práci jsem odvedl. Vím, že když provedu závod správně, může to být poměrně výjimečný čas,“ poznamenal student Univerzity Tennessee.

Nyní se chystá na národní šampionát, kde budou američtí atleti od 23. do 25. června usilovat o postup na srpnové mistrovství světa v Londýně. Zatím neví, zda opustí univerzitu a stane se profesionálním atletem. „Bavím se o tom s přáteli v atletice a říkají mi, že teď je míček na mojí straně. Mám tolik času, kolik budu potřebovat, abych se rozhodl,“ svěřil se.

Přátelí se mimo jiné s Gatlinem, kterého považuje za svého mentora. „Měl obrovský vliv na celý můj život. Pamatuji si, že jsem se díval, jak vyhrál olympiádu (v Aténách 2004), když mi bylo osm. Teď je náš vztah mnohem bližší,“ řekl na adresu pětatřicetiletého amerického sprintera.

Vedle nejlepšího letošního výkonu na stovce je Coleman časem 19,85 druhý v letošních tabulkách na 200 metrů. Jen Jihoafričan Wayde van Niekerk, světový rekordman v běhu na 400 metrů, byl v tomto roce o setinu rychlejší.