Čeští tenisté bojují ve čtyřhře o naději. Překvapí domácí Australany?

Podle slov nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila je to ta nejhorší možná nominace, kterou na lavičce českého daviscupového týmu zažil. Omluvil se Tomáš Berdych i Lukáš Rosol. Navíc do sobotní rozhodující čtyřhry nezasáhne ani zkušený deblista Radek Štěpánek, kterého trápí problémy se zády.

A tak se ve slavném melbournském klubu Kooyong i druhý hrací den na kurtu představí dvojice Jiří Veselý a Jan Šátral. A pro oba to bude opět hodně těžké.

„Australané budou hrát úplně uvolněně. Vedou 2:0 a mají v záloze Kyrgiose na neděli. Naši kluci spolu budou hrát poprvé a nemají co ztratit,“ podotkl pro radiožurnál a web tenisovysvet.cz Navrátil.

Domácí Australané na český pár vyrukují s vítězem nedávného Australian Open Johnem Peerem a Samem Grothem. Pokud sobotní klání domácí tenisté zvládnou navýší historickou bilanci s českým týmem už na hrozivých 8:1.

Naopak Češi bojují o prodloužení teoretické naděje až do nedělních bojů, kde by se opět měla představit dvojice Veselý a Šátral. Podaří se jim to? Utkání sledujte v on-line reportáži duelu v 2:00 SEČ.