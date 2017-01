Březina má stále na medaili, věří před evropským šampionátem Verner

Zatímco ona patří v Ostravě k nejstarším, 17letá česká mistryně Michaela Lucie Hanzlíková naopak k nejmladším. Ostře sledovaná bude ve večerním krátkém programu stejně mladá dvojice Dušková - Bidař, juniorští mistři světa.

Sedm reprezentantů může hostitelská země vyslat do soutěží. Jak vidí jejich ambice Tomáš Verner, muž z nejpovolanějších a dosud poslední český mistr Evropy?

Michal Březina, 26 let, bronzový 2013, sedm let po sobě v Top 10. Od léta trénuje v Kalifornii u prestižního kouče Arutyunyana. Očima Vernera: „Stále má schopnosti doskákat na stupně vítězů, nebo aspoň do první pětky. Musí se mu povést vstup do závodu, aby potom do finále nastupoval v elitní šestici. Ovšem kluků, co umějí čtveráky a budou ve volné jízdě sbírat opravdu velké body, sem přijelo strašně moc. Od Španěla Fernandeze přes Rusy Koljadu a Kovtuna až k Izraelcům Byčenkovi či Samohinovi.“

Program ME Středa 25. ledna:

11:00 Ženy - krátký program

18:00 Zahajovací ceremoniál

18:45 Sportovní dvojice - krátký program Čtvrtek 26. ledna:

12:00 Taneční páry - krátké tance

19:00 Sportovní dvojice - volné jízdy Pátek 27. ledna:

11:15 Muži - krátký program

18:00 Ženy - volné jízdy Sobota 28. ledna:

13:30 Taneční páry - volné tance

17:50 Muži - volné jízdy Neděle 29. ledna:

14:30 Exhibice

Anna Dušková - Martin Bidař, 17 let, juniorští mistři světa a debutanti na ME. Verner: „Poslední týden trénovali jako o život. Vypadají, že se chystají na dospělý závod, a ne jako junioři, kteří si mezi dospělé odskočili jen na návštěvu. Richard Gauthier, kouč mistrů světa a jejich poradce, je z nich nadšený. Jestli čistě předvedou, co umějí, mohou se dostat k první šestce.“

Jiří Bělohradský, 18 let, loni dvacátý, žák Tomáše Vernera, který o něm říká: „Po sezoně plné zranění bude stejně jako loni Jirkovým cílem finále pro 24 nejlepších.“

Michaela Lucie Hanzlíková, 17 let, česká mistryně, nováček na ME. Verner: „Nesmí si dovolit jedinou chybu v krátkém programu, pak by mohla projít do finále.“

Nicole Kuzmichová - Alexander Sinicyn, 19 a 20 let, loni jedenáctí na MS juniorů. Na poslední chvíli nominováni místo mistrů republiky Mansourové - Češky, údajně kvůli lepší aktuální výkonnosti. Verner: „Juniorský taneční pár, který si poprvé vyzkouší dospělé. Patnácté místo by pro ně bylo úspěchem.“