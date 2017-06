Zahraje si Tonar proti Islandu? Byl by to splněný sen, přiznává

Skupinu mají Češi dobře rozehranou, zatím jsou v čele tabulky, byť jen zásluhou lepšího skóre. „Tým cítí, že je blízko, ale všichni víme, že to nebude snadné dohrát k postupu,“ hlásil po posledním tréninku v Plzni český trenér Jan Filip.

Sice nemá ještě k dispozici kompletní tým, ale nasazení hráčů v přípravě si pochvaloval. „Tým ví, o co hrajeme. Jsem spokojený s nasazením, přístupem, ale i kvalitou herní fáze. Můžeme díky tomu plnohodnotně pracovat na systémových věcech a souhře. Těší mě, že toho jsou schopní i ti hráči, kteří jsou tady nováčky,“ říkal Filip.

Jedním z nich je i Michal Tonar z domácího Talentu, jenž na poslední chvíli nahradil zraněného Ondřeje Zdráhalu. „Potěšilo mě to, byl jsem sice mezi náhradníky, ale s nominací jsem moc nepočítal,“ uvedl po tréninku v hale Slavie VŠ na Borech. V týmu je i jeho spoluhráč z Plzně Milan Škvařil, který však odchází do švýcarského Aarau.

Tonar přiznal, že po neúspěšné finálové sérii s pražskou Duklou sice s klubem dál trénoval, ale režim už byl poněkud volnější. „Čtrnáct dní jsem tak neměl balon v ruce, ale rychle jsem se do toho dostal,“ doplnila 24letá opora Talentu.

I v reprezentaci se pozvolna zabydluje. Absolvoval dva přípravné kempy a na konci minulého roku turnaj v Maďarsku. Sám se ale stále cítí nováčkem. „Těch nových informací je dost, pořád v tom trochu lítám. Cítím ale, že se to každým tréninkem lepší, herní systémy pomalu zažívám,“ usmíval se.

Při absenci Zdráhaly se mu přece jen o malinko víc otevřela cesta do závěrečné nominace, v níž už ale nebudou chybět legionáři z Francie (Stehlík, Jurka, Linhart) a Německa (Horák, Bečvář, Babák, Mrkva). „Bylo by to určitě nejvíc v dosavadní kariéře,“ zasnil se Tonar.