Hlídejte bidony, zamykejte buňku. Čeští biatlonisté se chrání před Rusy

Výhrůžné anonymy přicházejí na Český biatlonový svaz, osočována je i Gabriela Koukalová. Ta získala v Rusku visačku nenáviděné osoby poté, co si „dovolila“ říci, že nemůže důvěřovat žádnému závodníkovi ze země, která má tolik dopingových případů.

„Tohle je taktika ubožáků, kteří se snaží takhle neférovou cestou zastrašit naše sportovce,“ říká šéftrenér Ondřej Rybář. „Ty maily a výhrůžky většinou píšou lidé, co jsou zlí, mají mindrák, komplex. A pak jsou tu i takoví jako bláznivý ruský komentátor (Gubernijev). Ten šíří propagandu, kterou se zalíbí svému národu.“

V Hochfilzenu volá kouč Zdeněk Vítek ze střelnice vysílačkou svým týmovým pomocníkům: „Gábina je teď sama v buňce, dohlédněte, ať je potom buňka zamčená.“

„My řešíme velký problém s jejich dopingem a Rusové to házejí na jiné. Když nemají vůbec žádnou sebereflexi, je něco špatně u nich, ne u nás.“ Michal Šlesingr

Na poradách týmu Rybář opakovaně připomíná: Bidony s pitím musí být neustále pod dohledem. Platí zákaz brát si poškozené lahve s pitím nebo nápoje od neznámých osob. Češi se obávají, že by se mohli stát terčem útoku.

Ani dárky od fanoušků nesmějí reprezentanti konzumovat. „Někdo jim donese čokoládu, ale my nevíme, co v ní může být namícháno,“ říká Michal Málek, trenér mužů.

Raději dávejte dárky servismanům, nabádají tedy závodníky.

„Rusové nepoužívali čisté karty od začátku, tak nepočítáme s tím, že by je měli začít používat teď,“ říká kouč žen Zdeněk Vítek.

Česko platí v očích Rusů za zemi, která rozpoutala v biatlonu tažení proti nim. „Všechna ta bezpečnostní opatření jsou i naší obranou,“ tvrdí Rybář. „Jistě, kdyby nám chtěl někdo uškodit, má prostoru dost a je strašně těžké uchránit se. Ale to nejmenší, co můžeme udělat, je ohlídat, aby nedošlo k nějaké kontaminaci pití a jídla.“

Obavy z intrik, které by se ještě nedávno jevily jako přemrštěné, berou najednou Češi nesmírně vážně.

Energetické nápoje chystají závodníkům asistenti trenérů Jiří Holubec a Aleš Ligaun. „Sportovci si mohou brát pití jen od trenéra a asistenta nebo zavřené na tiskovkách. Musíme být obezřetní,“ říká Málek.

Na střelnici má v průběhu tréninku odložené bidony neustále někdo pod dohledem.

„Dřív bylo běžné, že jste šli jezdit a někde u trati jste si položili bidon. To už neexistuje,“ porovnává Vítek. Také týmová buňka, kterou v minulosti nechávali běžně otevřenou, se nyní permanentně zamyká.

Nejslavnější ruský komentátor biatlonu Dmitrij Gubernijev poskytuje rozhovory v tiskovém středisku a vykládá: „Šlesingr je zcela zaměřen proti Rusům. S Fourcadem destabilizují situaci v biatlonu.“ Načež obviní českého biatlonistu z nesmyslných argumentů proti Rusku.

Michal Šlesingr při nástřelu před sprintem na mistrovství světa v Hochfilzenu.

Šlesingr má odlišný názor.

Připomíná, jak v Hochfilzenu prezident Ruské biatlonové federace prohlásil, že pro Rusy jsou teď nepřítelem číslo 1 Češi.

„Říká o nás, že jsme zhrzení, že nás Tjumeň připravila o mistrovství světa. Ale my to mistrovství nechceme. Jirka Hamza to prohlásil několikrát. Oni jsou zemí, která má jednoznačně nejvyšší počet dopingových případů v biatlonu za poslední léta. My řešíme velký problém s jejich dopingem a oni to házejí na jiné. Když nemají vůbec žádnou sebereflexi, je něco špatně u nich, ne u nás.“

Mimochodem: v pátek byla stažena ze startovní listiny sprintu žen Ruska Jelena Glazyrynová. Mezinárodní biatlonová unie IBU ve svém komuniké oznámila, že je vyšetřována na základě McLarenovy zprávy v souvislosti s dopingem a s manipulací se vzorky, a proto byla dočasně suspendována.