Pro Hradilka, Kudějovou, Hilgertovou a spol. začíná bitva o reprezentaci

Jediný muž může být klidný: Jiří Prskavec má díky bronzové olympijské medaili z Ria reprezentační místo jisté. Taková jsou pravidla českého svazu.

Všichni ostatní budou muset o místo na světovém a evropském šampionátu i ve Světovém poháru tvrdě bojovat. Což platí také pro české hvězdy a bývalé mistry světa Štěpánku Hilgertovou, Kateřinu Kudějovou a Vavřince Hradilka, nebo pro čtvrtého z olympiády Vítězslava Gebase.

Ten půjde do bojů s psychickou motivací navíc: ve čtvrtek ráno se stal hrdým otcem dcery Vivien.

Pravda, její narození jej stálo i nějaké ty fyzické síly. „Nespal jsem, ale jsem za to rád, že mi nic neuteklo, že jsem u porodu mohl být a vidět, co vše obnáší. Cítím se teď před závody hrozně rozsekaný, ale psychika to všechno samozřejmě vnímá pozitivně.“

Už potřicáté se může do reprezentačního týmu kvalifikovat Štěpánka Hilgertová, ve 49 letech! „Ale nikdo nemládneme a ty holky jdou hrozně nahoru, každý rok je to pro mě těžší a těžší,“ říká.

Předloňská mistryně světa Kateřina Kudějová vypluje do sezony stejně jako Hilgertová na nové lodi. „Po čtyřech letech jsem ji vyměnila. Z těch, které jsem zkoušela, jsem si nakonec nevybrala tu, která byla postavena vyloženě na mě, ale místo ní mi sedla testovací loď Káji Galuškové.“

Poprvé v historii bude Český pohár i dotovaný, celkově částkou 500 tisíc korun. Jeho sponzorem se stala firma ČEZ. Na absolutního vítěze navíc čeká roční pronájem auta Škoda. „To by se mi zrovna hodilo,“ povídá Kudějová.

„Jsem rád, že přišla nějaká snaha naše závody marketingově oživit,“ kvituje Vavřinec Hradilek. „Ta částka pomůže hlavně mlaďochům.“

Hradilkovi se naopak nelíbí stav trati v Roudnici, kde se národní kvalifikace příští týden rozhodne. „Jsem z toho hodně zklamaný, ta trať je naprosto nepřipravená. Potenciál má, ale není dodělaná na závody takového formátu. Regulérnost bude na hranici. A co se týče zázemí, mimo vodu se tam ani pořádně není kde převlíkat.“

Celkem se bude bojovat o reprezentaci v šesti kategoriích: K1 muži i ženy, C1 muži i ženy, C2 muži a v nově zavedené kategorii C2mix.